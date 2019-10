e-Golf ed e-Up super-scontate e ora anche a rate

La e-Golf, invece, viene ora proposta dalla Volkswagen a partire da 32.950 euro: 7.800 euro in meno del precedente listino. La promozione porta il prezzo a 28.900 Euro. Sfruttando le stesse agevolazioni che valgono anche per la nuova e-up, è possibile scendere fino a 14.900 Euro (ma solo in Lombardia). In alternativa, si può utilizzare la formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen (PVV), a 36 mesi. Con rate da 119 euro al mese, versando un anticipo di 8.000 euro , Che, secondo la Volkswagen, “potrà essere ridotto o azzerato grazie agli incentivi locali (TAN 4,99%, TAEG 6,26%)“. La Casa ricorda poi che oggi, in Italia le vetture elettriche, come e-Golf ed e-up, godono dell’esenzione dal bollo per almeno 5 anni. Oltre che di incentivi locali per circolare nelle aree a traffico limitato e al parcheggio gratuito nelle “strisce blu”.

