Due elettriche due problemi: lo sfogo di Patrizia

Due elettriche due problemi, seri, una alla Ioniq 5 del marito, una alla sua Smart: non è stato felice il passaggio all’elettrico di Patrizia. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Due elettriche due problemi: “Il primo con la centralina della Ioniq 5 di mio marito…”

“Sono una vostra puntuale ed interessata lettrice. Vi scrivo per raccontare anche il ‘lato oscuro’ del mondo elettrico, che viene evitato di rendere pubblico. Mio marito ha voluto acquistare una Ionic 5 Hyunday con finanziamento e super assicurazioni. Bella auto, super tecnologica. Dopo due anni la centralina si è rotta. 6.000 euro di danni coperti dalle super assicurazioni che avevamo fatto in fase di acquisto. Per poi scoprire che molte auto identiche in Italia e nel mondo hanno avuto lo stesso problema, che in alcuni casi si è addirittura ripetuto a distanza di un anno. Un cliente che ha acquistato la stessa auto nella stessa concessionaria, ma senza assicurazioni, ha avuto lo stesso guasto nello stesso periodo, ma ha dovuto rinunciare all’auto per il costo esoso. E la casa madre si è ben guardata dal sostituire il pezzo difettoso in garanzia. Difetto che a tutt’oggi sembra non siano ancora riusciti a risolvere“.

“… il secondo con la mia Smart EQ Fortwo cabrio: motore rotto a 3.700 km”

“ L’anno successivo ho preso una Smart EQ Fortwo cabrio con finanziamento ed assicurazioni, ha perché la mia Smart a benzina l’ho ceduta a mia figlia (purtroppo). Dopo 6 mesi era in concessionaria per i sensori di parcheggio ‘difettosi’. Dopo meno di un anno e mezzo dall’acquisto, si è rotto il motore elettrico con 3.700 km. Sono fortunata perché è in garanzia e Mercedes, molto corretta, ha fatto entrambe le riparazioni accollandosi la sostituzione integrale dei pezzi. E offrendomi un’auto sostitutiva. Cosa che Hunday non ha fatto. Ma se avessi dovuto pagare di tasca mia avrei dovuto sborsare oltre 6.000 euro. Non vale la macchina!!!!. Ed anche qui ho scoperto che sono centinaia le Smart EQ alle quali hanno dovuto sostituire batterie e motori di trazione, oltre ai sistemi di carica interna. E mi è stato gentilmente spiegato che la tecnologia elettrica ha grandi problemi di affidabilità perché ‘‘in fondo usa l’alta tensione e succede spesso che saltino le parti interne di batterie e trazioni ” .

Due elettriche due problemi: “Mio marito è un talebano dell’elettrico, ma ripararle costa troppo”

“ Mi dicono che Mercedes va incontro ai clienti che non hanno più garanzia, ma il costo proibitivo delle sostituzioni delle parti rotte delle elettriche sono altissimi, proibitivi.

Se avessimo dovuto pagarli, avremmo dovuto rinunciare alle vetture. Mio marito è un ‘talebano’ dell’elettrico, anche di fronte all’evidenza delle difficoltà che ci sono solo nella ricerca di colonnine ed ai costi di ricarica pubblica, che rendono l’elettrico pari alle auto termiche. Ma con molte più difficoltà tra pianificazione e rifornimenti. Lui ha deciso che renderà l’auto e sceglierà il noleggio. Io dovrò sostituire la Smart con altra auto più affidabile sicuramente termica. Il mio problema sarà trovare un’alternativa di piccole dimensioni, che il mercato non offre. Questa è la nostra esperienza, direi fallimentare, in meno di due anni e mezzo di elettriche. Dopo 61.000 km percorsi ritengo che non sia una scelta valida l’elettrico Almeno finché i costi delle riparazioni non scenderanno e sarà meno disagevole fare rifornimento a costi competitivi. Sinceri complimenti per le pubblicazioni che, seguo sempre, e per la correttezza di informazione “ . Patrizia Mei

Non è vero che le EV sono più difettose, ma è vero che spesso ripararle è troppo costoso