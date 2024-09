Draghi vuole “un’Europa con le rinnovabili al 100%”. Senza se e senza ma…

Per l’ex presidente della Bce, Mario Draghi non ci sono dubbi: “Tutti vogliamo che la nostra energia sia prodotta al cento per cento dalle rinnovabili”. L’ex presidente del Consiglio lo dice per motivi di necessità ambientale ma anche di opportunità politica: non dipendere più da altri per l’indipendenza energetica dell’Europa

Super Mario Draghi continua a interpretare con determinazione il suo ruolo di “paladino” dell’Europa. Di più: degli Stati Uniti d’Europa. Dopo la presentazione del suo Piano per la competitività della Ue, è tornato a chiedere una strategia comune per il rilancio industriale del Vecchio Continente.

Lo ha fatto parlando a un convegno organizzato dall’associazione Brueghel, uno dei think tank più ascoltati dall’intellighenzia europea. Draghi non ha solo ribadito i punti centrali del rapporto appena consegnato nelle mani della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Ne ha ribadito i punti “politici” fondamentali.

Draghi favorevole alle rinnovabili anche per ragioni politiche: non dipendere più energicamente da Paesi extra Ue

A partire dall’obiettivo della transizione verde: “Siamo tutti d’accordo sul fatto che ci sono motivi generali per sussidiare” le tecnologie verdi “sussidiando la domanda”, ha esordito. “Ma ci sono anche ragioni per sussidiare la produzione. Il primo motivo è che non c’è parità di condizioni con la Cina”.

“Ma c’è anche una prospettiva strategica: vogliamo tutti che la nostra energia venga al 100% dalle rinnovabili, e non vogliamo ricadere nella situazione” in cui l’Europa si è ritrovata con “la Russia”, dipendere per un fattore essenziale come “l’energia” da “qualcuno che potrebbe diventare il nemico”.

“Transizione, le banche non lo sanno finanziare”

Draghi ha ribadito la sua idea di debito comune. E allo stesso modo ha lanciato una critica al mondo del credito. “Le banche sono brave a fare molte cose, ma non a finanziare l’innovazione”. E anche per questo, ha proseguito nel suo intervento “integrare i nostri mercati dei capitali è così importante“,

Questo perché pmi e start-up innovative possano finanziarsi andando sul mercato, senza dover dipendere dal credito bancario, che per sua natura è meno propenso al rischio rispetto ai mercati finanziari.

