Anno: 09/2024

Km: 6.700

Stato Batteria: n.d.

Luogo: Genova

Prezzo: 15.000 euro

DR 1.0 EV del settembre 2023 vendesi. La propone Paolo, un lettore di Genova.

DR 1.0 del 2023 con 6.700 km a 15 mila euro

Un altro usato elettrico fresco in vendita nel nostro canale. Questa volta a proporlo è un lettore di Genova, Paolo. Ecco il testo del suo annuncio: “Vettura DR 1.0 Ev immatricolata il 20 settembre 2023 con km 6.700, colore bianco e tetto nero. In condizioni pari al nuovo, interni ed esterni (sempre box) doppio treno di pneumatici, gli originali nuovi e pneumatici 4 stagioni con 6.500 km Veicolo non fumatore. Accessori extra: cavo di ricarica EV/PHEV di Tipo 2 22 KW 32A con borsa per il trasporto, tappetini/dr/1-0/. Tappeti interni e vasca baule DuoGrip gomma Philips RacingVision GT200 H7. Lampadina fari auto +200%. Portapacchi morbidi da tetto nuovi (della gemella Chery eQ 1) no logo. Quattro paraspruzzi nuovi (della gemella gemella CHery eQ 1) no logo e altri accessori”. Per contatti si può scrivere direttamente al venditore alla mail berrettapaolo1962@gmail.com

