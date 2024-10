Dopo 10 mila km in elettrico consiglio l’ibrido

Dopo 10 mila km in elettrico, Luca ci scrive concludendo che si sente di sconsigliare un’auto a batterie, con argomentazioni molto discutibili. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostra mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

“Ho noleggiato per 3 mesi una MG4, è stata tutta un’impresa…”

“H o avuto a noleggio per 3 mesi una MG4 con batteria da 52KWh: non è una macchina per percorsi in autostrada, il consumo è molto alto. Ho percorso circa 10.000 km vi assicuro che è tutta un’impresa. Partiamo dal fatto che sconsiglio vivamente Free to X o altre marche: in autostrada si paga 1 kWh quasi quanto un litro di benzina, circa 0,98. Io ho scaricato la app di Ionity e impostato diversi fornitori per ricaricare. La rete Ionity, come ad esempio la rete Tesla, non è capillare, le stazioni sono lontane l’una dall’altra. Ma rimane il miglior fornitore in assoluto come prezzo e potenza: si fa l’abbonamento con costo 9,99€, poi il prezzo della ricarica è 0,47 kWh. Subito dopo ci sono le colonnine Tesla, che anche lì per ricaricare con abbonamento da 9,99€ la fascia di ricarica è da 0,47 a 0,52 euro in base all’orario. Anche lì, come con Ionity la ricarica è super veloce “ .

“Dopo 10 mila km ho deciso di tornare indietro”

“ Al terzo posto c’è Enel X: facendo un abbonamento, si paga 0,68 kWh e dopo Plenitude On The Road (Be Charge) a circa 0,90 (non è previsto nessun abbonamento). Detto questo, la settimana scorsa ho fatto Napoli-Castelfiorentino, partendo con la batteria al 90% e viaggiando a 130 kilometri orari. Sono arrivato a destinazione dopo sette ore, un assurdità. La mia personale valutazione è: se pensate di viaggiare, prenda un ibrido valido!!!! Altrimenti vi consiglio il classico motore termico, come ho fatto io dopo 10.000 km in elettrico “ . Luca Torregrossa

Risposta. quasi tutti in autostrada, la versione giusta della MG4 da noleggiare era la Extended Range con 77 kWh di batteria e 520 km di autonomia. Con quella, che ricarica fino a 144 kW, era impossibile impiegare 7 ore per fare i 500 km che separano Napoli da Castelfiorentino. Sarebbe bastata una sosta di una ventina di minuti lungo il percorso, partendo con la batteria piena, con un tempo totale inferiore alle 5 ore. Quanto ai prezzi, è assurdo accusare Free to X di essere troppo cara: ormai lo sanno anche i sassi che il prezzo dipende solo dalla app che si utilizza. Torni pure all'amato ibrido e lasci l'elettrico a chi sa di che cosa parla. Giusto provare l'elettrico, ma acquisendo prima le informazioni giuste, senza andare allo sbaraglio come ha fatto Luca.