Difendiamo le ricariche dai ladri di rame

Difendiamo le ricariche da vandali e ladri di rame! Goffredo teme che gli episodi di ripetano, mettendo a repentaglio la possibilità di rifornirsi. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Difendiamo le ricariche o il mercato dell’auto elettrica si ferma, che si può fare?

“Voi di Vaielettrico siete ormai un punto di riferimento importante del settore. Cercate di coinvolgere Governo, Forze dell’ordine, Proprietari delle infrastrutture di rete a trovare soluzioni o nuove idee per proteggere i cavi delle colonnine dai furti.

Soluzioni tecnologiche, di materiali, di posizione degli stessi stalli, magari in isole di ricarica attrezzate con vigilanza attiva H24 ed altri servizi come bagni, bar, ecc… Senza le ricariche HPC il mercato dell’elettrico si fermerà. AIUTO!!“ Goffredo

Dall’emergenza abusivi all’allarme per chi trancia i cavi: vanno studiati rimedi

Risposta. Qui si passa da un’emergenza all’altra. Per un po’ i gestori delle colonnine hanno studiato come combattere gli abusivi della ricarica, ovveri chi parcheggia negli stalli la sua auto termica. E qualcuno sta trovando anche un rimedio, come Enel X, che ha messo a punto un sistema di sensori che, all’arrivo di un veicolo, verifica se è stata attivata la ricarica. O se invece si è semplicemente occupato lo spazio. In questo secondo caso viene generato un alert inviato alla Polizia Locale (la sperimentazione è in corso a Roma).

Ma ora ecco arrivare l’emergenza legata al taglio dei cavi di ricarica per rubare il rame che contengono. Nel solo mese di marzo ci sono stati segnalati almeno tre episodi, con vittima stazioni di Renexia a Tiburtina Est in A24, di Free to X in A14, area di servizio La Pioppa Ovest, e di Enel X a Roma Sud-Est.

Ma sappiamo che i casi sono molti di più.Anche qui qualcosa andrà studiato, a cominciare dal presidiare le colonnine con telecamere (se consentito) e altri strumenti di allarme e dissuasione.