Diesel o elettrica con 200-300 km al giorno? Luca deve scegliere la nuova auto, con cui fare tra 200 e 300 km al giorno nelle Valli del Trentino. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Non vorrei perdite di tempo per ricaricare se viaggio per lavoro: diesel o elettrica?

“C omplimenti per i vostri VIDEO, vi seguo da un po’ di tempo e ora sono ad un bivio per la scelta di una nuova auto….diesel o elettrica? Ogni giorno per lavoro faccio dai 200 ai 300 km sulle Valli del Trentino e la mia scelta come auto elettrica è la Volkswagen ID.4 … omplimenti per, vi seguo da un po’ di tempo e ora sono ad un bivio per la scelta di una nuova auto…Ogni giorno per lavoro faccio daisullee la mia scelta come auto elettrica è la

Caricando in box la notte è fattibile passare la giornata senza fare ricariche, in modo da non avere perdita di tempo? Anche perché in alcune giornate trovare una colonnina è abbastanza difficile. Grazie, continuate a tenerci aggiornati come state facendo „ . Luca Vanoli

Dipende anzitutto dalla potenza a cui ricarica a casa

Risposta. Dipende della potenza installata a casa. Se parliamo dei classici 3 kW, probabile che caricare la notte mentre l’auto è ferma in garage possa non bastare. 530 km, la Volkswagen dichiara per la ID.4 un consumo di 17,4 kWh/100 km. Consumo che aumenta in maniera sensibile con il freddo intenso e nei percorsi in salita. Se quindi inseriamo circa 25 kWh nelle ora notturne, per le percorrenze indicate da Luca l’autonomia non ci basterebbe. Dipende dellaa casa. Se parliamo dei classiciprobabile che caricare la notte mentre l’auto è ferma in garage possa non bastare. Nella versione con autonomia più estesa, 530 km, la Volkswagen dichiara per la ID.4 un consumo di. Consumo che aumenta in maniera sensibile con il freddo intenso e nei percorsi in salita. Se quindi inseriamo circanelle ora notturne, per le percorrenze indicate da Luca l’autonomia non ci basterebbe.

fino a 11 kW), magari approfittando dell’aumento gratuito a 6 kW di nitte e nei festivi previsto dalla molto più diffuse di quanto si possa pensare. E che possono garantire un veloce rabbocco in ogni situazione, visto che la ID.4 in questione ricarica fino a 175 kW. Se invece la potenza impegnata è stata aumentata (La ID.4 ricarica in AC), magari approfittando dell’aumento gratuito a 6 kW di nitte e nei festivi previsto dalla sperimentazione Arera il discorso cambia e la soluzione auto elettrica diventa sicuramente praticabile. Anche perché, con l’uso, si comincia a localizzare le colonnine pubbliche fast e super-fast, che in Trentino sonoE che possono garantire un veloce rabbocco in ogni situazione, visto che la ID.4 in questione ricarica