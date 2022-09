Deluso da una YoYo: “Troppi inconvenienti”

Deluso da una YoYo: Roberto ci descrive una lunga serie di convenienti patiti con la piccola XEV, la macchinetta disegnata a Torino e costruita in Cina.

Deluso da una YoYo: “Ecco quel che mi è successo, una sequela di problemi”

“Sono il dispiaciuto proprietario di una microcar elettrica marca Xev modello YoYo, acquistata con tantissimo piacere e deluso appena dopo un mese. Vi elenco MOLTO BREVEMENTE i numerosi inconvenienti. Tergicristallo che lascia sporca una striscia nel bel mezzo del parabrezza, difetto che ancora dopo 9 mesi non è stato risolto. Continuo distacco del rivestimento interno in plastica, risolto solo dopo 2 tentativi. Cinture di sicurezza che non si sbloccano se la macchina non è su superficie orizzontale ( motivazione addotta: lo fanno tutte le YoYo, ma non è vero perché verificato). Difetto non risolto. Tubazione tergicristallo che si distacca dalla spazzola risolto al secondo tentativo. Interruttore alzacristalli non funzionante ed ancora da riparare. Ammortizzatori rumorosi forse in via di soluzione, aletta parasole rotta ed ancora da sostituire, ripetuti azzeramenti del contakm“.

Il guasto più grave: l’auto non riparte, ora è in officina da oltre un mese…

“Arrivo al più disastroso: il primo di agosto la macchina (parcheggiata nel box di casa il giorno prima) non riparte. Portata con il carro attrezzi in officina, a tutt’oggi (13/9) non mi è stata riconsegnata, né sono riuscito a capire quale difetto presenti. Solo su richiesta fortemente motivata, mi hanno fornito di altra YoYo sostitutiva che solo 48 ore dopo si è bloccata senza più ripartire. E quindi dal 4/8 sono costretto ad usare la macchina di famiglia diesel, con evidenti problemi ambientali e, visto il prezzo, anche economici. Questo per quanto riguarda il mezzo. Per ciò che riguarda l’organizzazione di vendita ed assistenza, non posso che gettare su entrambi un velo pietoso che mi/vi risparmia almeno 15 minuti di lettura. Peccato, ero molto felice dell’acquisto, ma un’ altra Xev magari no. A voi le conclusioni“. Roberto Spedaletti

Risposta. Non possiamo trarre giudizi negativi generalizzati sulla YoYo dall’esperienza di un solo cliente. Una cosa, però, possiamo dirlo: le nuove marche devono dotarsi reti di assistenza all’altezza. E non vale solo per la XEV…