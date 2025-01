DeepSpeed arriva a 60 nodi e Sealence lancia aumento di capitale

DeepSpeed arriva a 60 nodi di velocità. Sviluppo tecnologico che si associa ad un funding da 30 milioni, una terza campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe e l’ingresso di investitori istituzionali coordinati dalla Regione Sardegna.

Una tecnologia pensata anche per il trasporto passeggeri grazie alla potenza dei motori

Abbiamo scritto spesso di DeepSpeed e in questi anni ha raggiunto e tagliato nuovi traguardi. A iniziare dalle velocità. «A partire da quelle medie, ovvero al di sopra dei 20/25 nodi (circa 40/46 km/h), fino ad arrivare a quelle prossime ai 60 nodi (circa 110 km/h), ovvero il massimo di quelle finora testate sulle cinque barche laboratorio realizzate dall’azienda».

«Dopo anni di investimento nello sviluppo del prodotto, il nostro progetto sta adesso entrando in una fase di maturazione industriale» sono le parole dell’amministratore delegato di Sealence, William Gobbo.

E il mercato? «Abbiamo una forte richiesta da parte del settore commerciale, per imbarcazioni da lavoro ma soprattutto per il trasporto passeggeri. Il nostro modello di business prevede di andare su imbarcazioni nuove; quindi, parliamo con i cantieri navali o con le compagnie di navigazione. In futuro valuteremo anche collaborazioni su temi verticali quali il refitting per affrontare specifiche esigenze, per esempio, l’elettrificazione del parco barche della città di Venezia».

I mercati più promettenti per i motori DeepSpeed: nel Nord Europa e nel Middle Est

Si sta iniziando anche in Italia, vedi il lago Iseo, ma come abbiamo documentato spesso c’è maggiore attenzione all’elettrificazione nel Nord Europa: «Al momento i mercati più sensibili rispetto al trasporto sostenibile sono quelli del Nord Europa e del Middle Est, dove abbiamo già firmato degli importanti accordi».

Altro sentiero di sviluppo riguarda il rapporto con la Regione Sardegna, «tra i principali soggetti interessati a questo nuovo round da 30 milioni. L’attenzione verso il progetto è legata alle tematiche di re-industrializzazione del territorio e alla creazione di occupazione nei profili a più alta istruzione, per dare una prospettiva agli studenti delle facoltà ingegneristiche delle università sarde».

Di successo la raccolta fondi avviati in passato (leggi). «Come già fatto in passato, anche per questo aumento di capitale – continua William Gobbo – abbiamo dedicato una piccola parte del budget di raccolta all’equity crowdfunding, per continuare a dare a tutti la possibilità di partecipare al cambiamento e a un progetto altamente innovativo oltre che, lo dico con orgoglio, tutto italiano. Quello del crowd è uno strumento che ha un grande potenziale, sia per il piccolo investitore, che per le aziende».

Sealence, che prevede opportunità di exit nel medio periodo attraverso M&A industriali o IPO, impiegherà i fondi raccolti nel round nel processo di industrializzazione della propria tecnologia e negli impianti di assemblaggio per i diversi componenti del powertrain, nell’ ampliamento della gamma prodotti e sviluppo di nuovi modelli di jet più potenti destinati al trasporto commerciale e, non ultime, nelle attività volte a introdurre la propria tecnologia sul mercato internazionale.

Per saperne di più sulla campagna di equity crowdfunding di DeepSpeed su CrowdFundMe, che terminerà a fine gennaio clicca sul link.

