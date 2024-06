Decreto Rinnovabili: il governo limita le aree per nuove installazioni

Via libera al Decreto Rinnovabili per le “aree idonee”: stabilisce dove e come sarà possibile realizzare gli impianti. Le aree saranno individuate entro 180 giorni dalle Regioni. Sul piede di guerra gli operatori di eolico e solare: “Sarà il caos”.

Gli operatori lo aspettavano invano da anni. Alla fine, quando finalmente è arrivato, sono i più delusi: “Aumenterà la confusione, i progetti subiranno ancora più ritardi, rischiamo l’indipendenza energetica dell’Italia“. Giudizi durissimi da parte delle associazioni che raccolgono la filiera del fotovoltaico e dell’eolico. Ma è proprio così?

Partivamo dalla notizia. Con il via libera da parte della Conferenza Stato-Regioni, è stato approvato il decreto “Aree idonee”: in pratica, stabilisce i criteri per la realizzazione di impianti rinnovabili, con quali limiti e soprattutto dove non sarà possibile costruirli.

Nelle intenzioni del ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto, il decreto dovrebbe portare chiarezza al settore e velocizzare le opere. Il decreto Rinnovabili verrà ora pubblicato e dopo saranno le Regioni, a cui viene assegnato il compito, a individuare le aree idonee entro 180 giorni.

Dove si possono costruire gli impianti eolici e fotovoltaici e dove è vietato

Ma quali sono i “paletti” che hanno portato alla rivolta degli operatori? Secondo il decreto, sono considerate non idonee “le superfici e le aree nel perimetro dei beni sottoposti a tutela“. Con quali criteri escluderle? Per “esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici“.

E allora dovrà sarà possibile trovare spazio per nuovi impianti secondo il Decreto Rinnovabili? Là dove si potrà privilegiare “l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili“.

Il decreto consente alle Regioni di stabilire un fascia di rispetto intorno ai beni tutelati, dove non si possano installare impianti, fino a un massimo di 7 chilometri di ampiezza. Sono esclusi da tutti i nuovi vincoli le rinnovabili già esistenti e i loro rifacimenti.

Due vincitori nel Decreto Rinnovabili: agricoltori e Regioni

Di fatto, il decreto così come è stato presentato dal ministro Pichetto, recepisce in toto i divieti che sono stati inseriti nel Decreto Agricoltura approvato due settimane fa dal Consiglio dei ministri, con il quale si impedisce di installare impianti rinnovabili su terreni agricolii, anche quando non sono coltivati da tempo.

Le associazioni degli agricoltori, a partire da Coldiretti, sono tra i vincitori di questa partita. Hanno chiesto (e ottenuto) precisi vincoli per impedire che nella categoria ci sia chi vede più vantaggioso affittare i propri terreni per l’installazione di pannelli, piuttosto che svolgere attività agricole.

Ne sono uscite alla grande anche le Regioni. Avevano chiesto di avere l’ultima parola. L’avranno: saranno loro a individuare le aree. Lo ha spiegato molto bene Alessandra Todde, neo-governatrice della Sardegna che ha guidato la delegazione delle Regioni: “Non ci saranno più autorizzazioni che passeranno sopra la nostra testa“.

Ne sono uscite alla grande anche le Regioni. Avevano chiesto di avere l’ultima parola. L’avranno: saranno loro a individuare le aree. Lo ha spiegato molto bene Alessandra Todde, neo-governatrice della Sardegna che ha guidato la delegazione delle Regioni: “Non ci saranno più autorizzazioni che passeranno sopra la nostra testa“.

La rivolta degli operatori: “Si perdono investimenti e posti di lavoro”

Giudizi negativi da parte delle associazioni delle rinnovabili. Per Anev, che raccoglie una parte della filiera dell’eolico il provvedimento “è largamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi degli 80 gigawatt” e “risulta essere un ostacolo” per “definire canali preferenziali e spediti per i processi autorizzativi richiesti dall’Europa“.

Bocciatura anche dall’Alleanza per il Fotovoltaico: “Si configura un regime di limitazioni e confusioni generalizzate, causando nell’immediato perdita di investimenti e posti lavoro.

A medio – lungo termine l’Italia verrà meno agli obiettivi Pniec, mettendo a grave rischio la sicurezza energetica del Paese“.

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it-