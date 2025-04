Dalla e-Golf alla Megane: “La mia vita elettrica”

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Dalla e-Golf alla Megane: la vita elettrica di Roberto, un lettore che fino al 2022 guidava auto a gasolio (l’ultima una Opel Astra). E mai tornerebbe indietro.

di Roberto Smedile “H o guidato tutta la vita auto diesel. E, quando c’è stata l’invasione della Russia in Ucraina il prezzo del petrolio è andato alle stelle e la benzina ha superato i due euro, ho deciso di installarmi un impianto fotovoltaico. Le mie bollette dell’elettricità si sono abbassate a meno di 15 euro mese, producevo tanta di quella corrente che mi dispiaceva cederla alla rete per due soldi “ .

Dalla e-Golf alla Megane: “La prima l’ho presa nel 2022, poi mi serviva più autonomia…”

“ E allora decisi di comprarmi un’auto elettrica, così potevo anche caricarla da casa gratis. Eravamo nel 2022 e sul mercato c’era poca scelta, ma siccome facevo pochi km anno (sui 6-8.000) ho deciso di prendere una Golf elettrica del 2018, circa tre anni. Con autonomia 300 km. E ho venduto la mia Opel Astra station-wagon 1900turbo. Appena l’ho guidata mi sembrava di sognare: la Golf, con i suoi 130 CV, aveva una ripresa da paura, mi sentivo schiacciare sui sedili. Era molto silenziosa, con una tenuta di strada eccellente, molto gradevole guidarla, e con una maneggevolezza incredibile. Chiaramente come carico dei bagagli era meglio la mia ex station wagon Opel Astra, ma non avevo più bisogno di portare grossi carichi. Poi, al settimo anno di vita, ho aumentato i miei giri e sono passato a fare 15.000 km anno e 250 km di autonomia erano troppo pochi: ho deciso di prendere la Renault Megane e-Tech elettrica con 63 kWh di batteria “ .

“Due auto di due ere diverse: la seconda molto più tecnologica”

“ La prima volta che mi sono seduto da quanto è bella mi veniva quasi da piangere . Questa auto, essendo di metà del 2023 e pertanto di solo un anno e mezzo, è praticamente nuova. E si nota moltissimo la differenza con la Golf, che aveva 7 anni, soprattutto sulla strumentazione, che è a dir poco una meraviglia tecnologica. Con il display fronte e quello laterale molto grandi, fatti in un unico pezzo quasi avvolgente. Il che ti permette di avere tutto sotto controllo, senza quasi neanche girare la testa. Ed è grande, si vede molto bene. Poi gli allestimenti del cruscotto e dei sedili, tutto perfetto e molto comodi, con il bagagliaio più grande della Golf e l’aspetto esterno che sembra un Suv: insomma, tutta più bella “ .

Dalla e-Golf alla Megane: “Alla Renault dò 9 e non 10 perché…”