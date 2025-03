Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

– Anno: 01-2022

– km: 45.000

– Stato Batteria: 94%

– Località: Ravenna

– Prezzo: 8.900 euro

Dacia Spring del 2022 (gennaio) vendesi. La propone Giacomo, un lettore romagnolo. Per i vostri annunci scrivete alla mail info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it .

Dacia Spring del 2022 con 45 mila km e batteria al 94% a 8.900 eur

Ecco il testo del breve annuncio che ci ha inviato Giacomo, il nostro lettore di Ravenna: “Auto perfetta sia interni che esterni, tagliandi dal concessionario. Auto no fumatori, disponibile a qualsiasi prova. Vendo per passaggio ad auto più grande (full Electric naturalmente). Il prezzo, 8.900 euro, è trattabile“. Nel suo messaggio Giacomo precisa che la capacità residua della batteria è al 94%. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail giacomjack@gmail.com .

Oppure, per altre informazioni, a info@vaielettrico.it

Fiat 500e del 2021 – Fiat 500e del 2021 con 74 mila km e batteria 91,7% vendesi. La propone Giuseppe, da Ascoli. Prezzo: 13.300 euro

Volkswagen e-Up del 2021 – Volkswagen e-Up del settembre 2021 vendesi – km: 30.000 – Stato Batteria: 96% – Località: Padova – Prezzo: 14.500 euro.

KIA EV6 GT Line del 2022 –KIA EV6 GT Line dell’aprile 2022 vendesi. – km: 25000 – Stato Batteria: n.d. – Località: TRENTINO – Prezzo: 32.000 euro.

Le vostre auto usate in vendita raccontate sul nostro canale YouTube da Edoardo. Ma potete essere voi a illustrarle mandando un breve video a info@vaielettrico.it