Da Milano alla Sardegna in ID.3: consumi e spese

Da Milano alla Sardegna in Volkswagen ID.3: Martino, un lettore lombardo, racconta quanto ha consumato (e speso). E come stiamo a ricariche sull’isola.

“Sono un lettore della provincia di Milano, già l’anno scorso avete pubblicato un articolo sulla mia disavventura con VW ed un guasto con la mia ID.3 Vorrei raccontare invece in questo frangente il mio viaggio in Sardegna“.

Da Milano alla Sardegna: prima tappa (e ricarica) a Bolzaneto

di Martino Ronchi

“Più precisamente nell’iglesiente e per cui nel sud-ovest dell’Isola, partendo dalla provincia di Milano, con traghetto da Genova ad Olbia. E poi superstrada Carlo Felice fino a Samassi più qualche Km in statale. Partenza venerdì 16 Settembre ore 15 circa con il 100% della mia ID.3 58kWh in direzione porto turistico di Genova. Pausa a Genova Bolzaneto (per cui quasi all’arrivo) dove ci attende una colonnina BeCharge da 110kW. Per questa vacanza ho deciso di attivare l’abbonamento Be LARGE250 a €90, con 250 kWh a €0.36 cadauno. Arriviamo a Bolzaneto alle 17, carica residua al 60%, per cui abbiamo consumato circa 23kWh per fare 156 Km praticamente tutti in autostrada. Media: 14,8 kWh/100 Km, anche perché ad un certo punto in Liguria la strada scende e si ricarica in maniera evidente. Colleghiamo l’auto alla colonnina, nel parcheggio del distributore con piccolo bar, un po’ imboscata fra i camion parcheggiati…“

Da Milano alla Sardegna. nessun traghetto ti ricarica a bordo

“La ricarica parte a circa 50kW di potenza e finisce a circa 42 kW dopo 20 minuti scarsi ( caffè, bagno ). L’app alla fine segna circa 14,4 kWh caricati e l’auto 80% di batteria, diciamo un 3-4% di perdita in ricarica, molto a spanne. Ripartiamo e non imbocchiamo più l’autostrada, perché la strada normale (sotto il Polcevera) dura solo 3 minuti in più. All’arrivo al porto di Genova dopo circa 36 minuti (per coda all’ingresso) ecco qui sopra i dati del viaggio. Sulla nave, almeno in Italia, qualsiasi sia la compagnia utilizzata, non è possibile richiedere il servizio di ricarica a bordo. Peccato, avrei ricaricato al 100% durante il viaggio ma pazienza, magari in futuro, chissà…La mattina sbarchiamo ad Olbia, colazione e via, fino a destinazione a circa 275 Km di distanza. Fermata tecnica (per gli umani) dopo 155 Km all’oasi Nuraghe Losa in zona Abbasanta, più o meno a metà strada: un caffè e ci sgranchiamo le gambe“.

Consumi? Siamo sui 15 kWh/100 km

“Non essendo autostrada, il viaggio è più lento, più curve e più lungo. Arriviamo in un’ora e 50. Consumo di circa 27 kWh per 155 Km, batteria al 31% circa. La foto qui a destra l’ho fatta dopo la ricarica. Qui c’è una colonnina EnelX da 50kW (più altre due AC da 22kW): carico, sempre con l’abbonamento BeCharge, 35,1 kWh in totale in circa 30 minuti. La durata della sosta non è dipesa dalla ricarica, ma da alcuni acquisti nel punto ristoro. Alla fine abbiamo ricaricato fino a circa all’ 88%, anche qui un po’ di corrente sparisce nella ricarica. Facciamo i restanti 125 Km in un’ora e mezza circa e all’arrivo, abbiamo consumando altri 19 kWh con una media di 15 kWh/100 Km. Non ci sono più salite in questo tratto di strada, oltre al fatto che lasciamo la superstrada per una più breve statale e le velocità si abbassano. Di conseguenza anche i consumi. Alla fine l’auto segna 55% di carica“.

In viaggio le colonnine AC non servono, la mia ID.3 ricarica a 11 kW…

“Per il resto della vacanza abbiamo approfittato alcune sere delle colonnine in AC 22 kW nel paese dove risiedevamo, sempre con BeCharge. La ID.3 ricarica al massimo ad 11 kW in AC. Purtroppo ho dovuto constatare che questo tipo di colonnine sono praticamente scomode in quasi tutti i tipi di utilizzo. Non sono sufficientemente veloci per una ricarica da 15-20 minuti. Mon sono sufficientemente lente per lasciare l’auto in ricarica la sera e ritirarla la mattina. Bisogna per forza tornare dopo 2-3-4 ore in base a quanto serve. Per cui ho preferito, spesso, fare ricariche in altre colonnine fast da 50kW di passaggio per esempio a S. Antioco ( un gelato e via ) che utilizzare le colonnine in AC. Per il ritorno stesso tragitto e luoghi di ricarica, anche se partenza da Porto Torres, praticamente stessi Km. All’arrivo a Genova, fermata a Bolzaneto con ricarica parziale veloce, cappuccio e brioche e via verso Milano. I 250 kW dell’abbonamento BeCharge non sono bastati, ne abbiamo dovuti aggiungere altri 50 con abbonamento, con altro account, purtroppo. BeCharge non permette di acquistare altri pacchetti prima di un mese“.

Tirando le somme. “Una vacanza in Sardegna in elettrico è fattibilissima, anche per il fatto che si usa una nave e per cui non si fanno moltissimi Km con l’auto. Per gli spostamenti che prevedono la traversata dell’isola ci sono colonnine in punti strategici (intendo quelle fast da almeno 50kW) Olbia, Nuoro, Abbasanta, Cagliari, S.Antioco. E, ad essere sincero, pochissime auto elettriche rispetto a Milano. Per raggiungere altri posti sull’isola in giornata ci sono anche molte colonnine AC, ma vale il discorso fatto prima. Ciao a tutti!“.

SECONDO NOI. Solo una notazione: gli abbonamenti, in questo momento, sono il rimedio più efficace per chi fa un viaggio in elettrico. Come dimostra l’esperienza di Martino.

