Crema, da Enel X le ricariche dei bus elettrici

Crema, da Enel X le ricariche di 10 bus elettrici. L’incarico di realizzare l’infrastruttura a deposito assegnato dalla società lombarda Autoguidovie.

Crema: accordo per 3 siti gestiti da Autoguidovie

Autoguidovie è la maggiore azienda a capitale privato italiano del Trasporto Pubblico Locale (TPL) che opera in Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte. Enel X avrà un ruolo da protagonista in un business orientato sempre di più alla sostenibilità e all’utilizzo dell’energia verde. L’assegnazione fa parte di un progetto più ampio, in cui Enel X si è aggiudicata la gara per l’infrastrutturazione di 3 siti gestiti da Autoguidovie e delle sue partecipate. Il piano prevede la realizzazione di un impianto di distribuzione e infrastrutturazione elettrica del deposito a servizio delle ricariche di 10 bus. Con la garanzia di manutenzione full service e sistema di smart charging di Enel X Way per 2 anni. Grazie alle sinergie tra le due aziende Enel, in un unico accordo si sono inclusi progettazione, fornitura di soluzioni di ricarica e supporto durante la direzione dei lavori. Oltre alla richiesta permessi per l’allacciamento alla rete della cabina dedicata.

“I mezzi elettrici non bastano, servono anche infrastrutture…”

Enel X è partita in gennaio con la progettazione: seguirà la costruzione dell’infrastruttura, per avviare il servizio a ottobre 2023. “Elettrificare il TPL è un’occasione per ridisegnare complessivamente la mobilità delle nostre città in una logica più smart. Offrendo ai cittadini un servizio meno inquinante e meno rumoroso, incentivandone così l’utilizzo per gli spostamenti”, – spiega Armando Fiumara, Head of e-Bus Italy di Enel X. “Non basta acquistare un autobus elettrico per ridurre le emissioni di CO 2 e fare un passo in avanti verso l’elettrificazione. Servono infrastrutture, stazioni di ricarica che vengono da noi fornite con il supporto di Enel X Way, efficentamento dei depositi e digitalizzazione”. Stefano Rossi, ad di Autoguidovie, aggiunge: “Siamo convinti che solo un trasporto pubblico dal forte timbro innovativo possa attrarre una domanda oggi coperta dal mezzo privato, al fine di decongestionare il traffico”.

