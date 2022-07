Crash test, Uber-Tesla, VW e R5: settimana flash

Crash test per BMW I4 e Cupra Born – Tesla spopola tra gli autisti di Uber – Prima pietra per la fabbrica VW di batterie – Renault 5 d’autore: settimana in 4 flash.

Crash test: la Cupra Born meglio di BMW i4

Sorpresa nei crasi-test di Euro NCAP, per saggiare la sicurezza in caso di incidente. La BMW i4 non è andata oltre una valutazione complessiva di 4 stelle, mentre la Cupra Born ha ottenuto 5 stelle, il massimo. La pagella del modello tedesco è stata penalizzata dal nuovo sistema di rating Euro NCAP, che attribuisce importanza all’efficacia dei dispositivi di assistenza alla guida. In particolare alla frenata di emergenza autonoma. Questo dispositivo si è guastato durante la simulazione di uno scontro in un incrocio, determinando un voto basso nei dispositivi di sicurezza: 64%. Per il resto tutto secondo le attese. Per la parte “protezione degli adulti”, il punteggio è 87%, così come per la protezione bambini, mentre per la tutela degli utenti deboli della strada (investimento di pedoni o ciclisti) il risultato è del 71%, nella norma. Ma la Born ha fatto meglio: protezione degli adulti 93%, protezione bambini 89% e protezione utenti deboli della strada 73%.

Crash test e…/ Tesla spopola tra gli autisti di Uber

Negli Usa Tesla sta diventando “l’auto ufficiale” dei conducenti di Uber. Otto mesi fa l’azienda di noleggio con autista aveva annunciato una nuova partnership con Hertz per rendere disponibili fino a 50.000 Tesla da noleggiare entro il 2023. Esclusivamente per chi utilizza la rete Uber negli Stati Uniti. In settimana è stato comunicato che i conducenti di altre 30 città, tra cui Los Angeles, Houston, Boston, Chicago, Atlanta e Miami, possono ora noleggiare una Tesla attraverso il programma. Ad oggi, più di 15.000 conducenti hanno noleggiato un’auto della marca di Elon Musk con questa soluzione, completando più di 5 milioni di corse per un totale di 40 milioni di miglia “elettriche”.

Fabbriche di batterie: prima pietra per VW a Salzgitter

Prima pietra per la prima fabbrica di batterie Volkswagen nello stabilimento di componentistica di Salzgitter. Dal 2025, l’impianto produrrà la cellula unica per i modelli di grandi volumi dela nuova business unit PowerCo. Presente alla cerimonia anche il cancelliere Olaf Scholz, con il presidente della Bassa Sassonia Stephan Weil. “In quasi nessun altro settore il cambiamento è fondamentale come nell’industria automobilistica“, ha detto Scholz. “E il cambiamento funzionerà se non ci soffermiamo sul vecchio, ma afferriamo il nuovo per le corna“. Gli ha fatto eco il n.1 Volkswagen, Herbert Diess: “La batteria sarà il driver di grande valore dell’auto, insieme al software: non lo lasceremo sfuggirci di mano“. La fabbrica produrrà celle su larga scala, su un’area delle dimensioni di 30 campi da calcio. Lo stabilimento ospiterà anche il Global Battery Hub del Gruppo VW, centro di sviluppo e test di tutte le marche.

Renault 5 Diamant, si celebra il passato in attesa che…

La Renault continua a scaldare l’attesa in vista dell’arrivo della nuova R5 elettrica, nel 2024 . E, visto che nel 2022 ricorre il 50° anniversario del modello originale, ha chiesto al famoso designer francese Pierre Gonalons, di creare una show-car celebrativa, la Renault 5 Diamant. Un’elettrica retro che “cattura la visione del designer dell’auto del futuro, combinando i tratti distintivi dell’automotive e della decorazione d’interni“. L’ispirazione di Gonalons è venuta dalle arti decorative, e in particolare dall‘alta gioielleria, visibile in diversi dettagli. Su questo progetto, Renault e Gonalons svilupperanno anche un’ampia collezione di NFT ispirati alla Diamant, che sarà presentata a settembre. Diamant sarà messa all’asta poche settimane dopo con il suo gemello digitale NFT. Il ricavato devoluto a Give Me 5, il progetto di CSR del brand per raggiungere i giovani attraverso sport e musica.