COVID-19 nel particolato? Regioni e scienziati non ci credono

COVID-19 nel particolato? Scoppia la polemica sul “position paper” degli studiosi bolognesi e baresi (leggi) che accenna alla possibile correlazione fra la concentrazione di polveri sottili in atmosfera e la velocità di diffusione dell’epidemia da coronavirus.

Il documento era stato ripreso da giornali e televisioni suscitando un acceso dibattito anche sui social. Al punto che sono intervenuti ieri i due assessori all’Ambiente della Lombardia Raffaele Cattaneo e dell’ Emilia-Romagna Irene Priolo.

“Solo ipotesi, evitare di diffonderle”

L’assessore Priolo esordisce dicendo che l ’associazione tra COVID-19 e particolato «è un’ipotesi non verificata. Al momento non esistono infatti studi approvati e condivisi dalla comunità scientifica in grado di dimostrare una maggiore diffusione del Coronavirus nelle aree dove c’è più inquinamento da particolato atmosferico». Ma più avanti non nasconde l’ irritazione. La nota, infatti, prosegue: «Sarebbe bene, in un momento di difficoltà come quello che stiamo attraversando, evitare di diffondere informazioni non sufficientemente verificate».

“Massima cautela a parlare di correlazione”

Il comunicato della Regione Emilia-Romagna aggiunge poi che «dopo i biologi, a frenare su questa ipotesi è anche la Società italiana di aerosol (Ias), che annovera tra i suoi soci circa 150 ricercatori esperti proprio di particolato atmosferico». ll riferimento è a una presa di posizione diffusa sempre ieri e firmata da 70 ricercatori di numerosi enti. Fra questi Cnr, Infn, Enea, Arpa di Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte, e diverse Università, oltre che da ricercatori italiani impegnati all’estero. «Le attuali conoscenze relative all’interazione tra livelli di inquinamento da polveri sottili e la diffusione del covid-19 _ sostengono _ sono ancora molto limitate e ciò impone di utilizzare la massima cautela nell’interpretazione dei dati disponibili“. E perciò l’intera società scientifica è «unanime nel valutare come parziale e prematura l’affermazione che esista un rapporto diretto tra numero di superamenti dei livelli di soglia di polveri sottili e contagi da covid-19».

“Le nostre Arpa approfondiranno i dati”

I due assessori assicurano poi che si indagherà comunque sulla eventuale presenza del virus COVID-19 nel particolato. «Sono state attivate dai servizi regionali ambiente e sanità e dalle agenzie ambientali, specifiche iniziative volte ad indagare in modo approfondito le relazioni tra inquinamento atmosferico, condizioni meteorologiche e misure di limitazione». E ad «approfondire le indagini epidemiologiche basate su dati sufficientemente estesi e completi».

Quindi si studieranno più a fondo non solo le eventuali correlazioni fra COVID-19 e particolato atmosferico, ma anche sulle conseguenze della limitazione del traffico sulla concentrazioni di inquinanti atmosferici. Altro argomento, questo, che ha scatenato le opposte tifoserie quando alcune rilevazioni delle centraline al suolo in Lombardia e Veneto negli ultimi giorni hanno mostrato sforamenti dei limiti per PM 2,5 e Ozono, nonostante il lock-down. (LEGGI).

Gli scienziati dell’ IAS chiedono prudenza

Il documento della Società Italiana Aerosol (IAS) non esclude del tutto le ipotesi del “position paper” sulla correlazione inquinamento-coronavirus, ma ritiene assolutamente prematura qualsiasi conclusione. «E’ noto che l’esposizione, più o meno prolungata, ad alte concentrazioni di PM aumenta la suscettibilità a malattie respiratorie croniche e cardiovascolari _ si legge nel documento_ e che questa condizione può peggiorare la situazione sanitaria dei contagiati». E ancora: «E’ possibile che alcune condizioni meteorologiche, tipicamente presenti nel nord Italia in questo periodo, quali la bassa temperatura e l’elevata umidità atmosferica, possano creare un ambiente che favorisce la sopravvivenza del virus». Concentrazione di PM e condizioni meteo che «sono frequentemente osservate nel nord Italia, soprattutto nella pianura Padana, durante il periodo invernale».

“Prematuro legare COVID-19 e particolato”

Ciò premesso, prosegue il documento «la covarianza fra condizioni di scarsa circolazione atmosferica, formazione di aerosol secondario, accumulo di PM in prossimità del suolo e diffusione del virus non deve, tuttavia, essere scambiata per un rapporto di causa-effetto».

Sono del resto le stesse considerazioni, quasi parola per parola, con cui si concludeva l’articolo di Vaielettrico che dava conto del “position paper”.

COVID-19, “Ingiustificato” agire sull’ambiente

Il documento dell’ IAS si conclude con questa raccomandazione: «Si ritiene che la proposta di misure restrittive di contenimento dell’inquinamento come mezzo per combattere il contagio sia, allo stato attuale delle conoscenze, ingiustificata».

Setti in un post: “Come in The day after tomorrow”

Ed ecco la replica del professor Leonardo Setti, biochimico dell’Università di Bologna e uno degli autori del contestato “position paper”. L’ha affidata a un post pubblicato nella notte sulla sua pagina Facebook.

Oggi mi sono sentito come Jack Hall nel film “The day after tomorrow” quando in una conferenza a Nuova Delhi ha messo in guardia tutti sul problema dei cambiamenti climatici e non è stato creduto!

No, ancora peggio! Sono stato creduto, perché nessuno è riuscito a smontare scientificamente il modello proposto nel nostro position paper, ma semplicemente si sostiene che non l’abbiamo dimostrato ovvero è già stato dimostrato per molti virus come ebola o il morbillo ma non per COVID-19.