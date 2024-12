Costo delle batterie giù del 20% nel 2024, a 115 dollari (109,5 euro) per kWh. È il calo più consistente dal 2017, secondo l’indagine Bloomberg-BNEF.

Costo delle batterie, altri cali in arrivo: si avvicina il punto di pareggio nei prezzi con le auto termiche

Il dato di costo medio è stato ottenuto utilizzando 343 data points relativi ad auto, bus e camion elettrici. E incoraggia gli esperti a prevedere che per il 2026 verrà raggiunto l’agognato prezzo medio dei 100 dollari/kWh. Un livello considerato decisivo per raggiungere il punto di pareggio con i veicoli termici. Ma già ora i livelli di prezzi raggiunti aprono scenari più incoraggianti. Una batteria da 75 kWh, per un’auto di una certa dimensione, costa oggi mediamente 8.220 euro. Mentre un pacco da 50 kWh, per modelli come la nuova Renault 5, costa circa 5.480 euro. Si tratta di valori medi: è probabile che alcuni pacchi LFP siano notevolmente più economici. E che i produttori cinesi siano in grado di produrre a costi decisamente più bassi dei concorenti europei. Ma il ribasso è consistente: nel 2020 eravamo ancora a 140 dollari/kWh, ma i prezzi erano poi schizzati verso l’alto per il rincaro delle materie prime. Ora il trend è decisamente di nuovo in discesa.

E nel 2030 le elettriche costeranno meno delle auto a benzina

Ma nel lungo termine lo scenario è ancora più promettente. Secondo gli esperti di BNEF, nel 2030 il costo scenderà a 69 dollai/kWh, l’equivalente di 95 euro per kWh al cambio attuale. A quel punto le auto elettriche dovrebbero avere prezzi addirittura inferiori rispetto a modelli abenzina della stessa categoria. Il problema è che, come si diceva, questi sono valori medi e le disparità di costi tra la Cina e il resto del mondo sono già oggi enormi. Secondo Bloomberg, i dati provenienti da Pechino mostrano prezzi delle batterie già al di sotto della soglia dei 100 dollari. E questo spiega perché il mercato dell’elettrico nel grande Paese asiatico vive da anni un vero e proprio boom. È una questione di tecnologia. Non a caso Stellantis sta accelerando il progetto di costruire una Gigafactory a Saragozza, mentre tiene ferma da anni la riconversione di Termoli. Problema di partner? Pare proprio di sì: in Spagna il socio è la cinese CATL, in Molise i soci sono Mercedes e Total Energies…

