Corleone e l’auto elettrica, il feeling che non ti aspetti. Con poco meno di 30 EV, il Comune siciliano sfata il luogo comune di un Sud allergico alle auto a batteria.

Corleone: i volti di una rivoluzione nel profondo Sud

E qui siamo nel profondo Sud, in Sicilia, entroterra della provincia di Palermo, in un paesone che conta circa 11mila anime. In cui vedere passare un’auto elettrica non è una rarità come in gran parte dell’isola. Un piccolo censimento l’ha fatto Giuseppe Chiazzese, che nella vita fa il deputato per i Cinque Stelle. Ma qui la politica non c’entra: c’è solo la passione per le emissioni zero. Ecco dunque che cosa circola per le strade di Corleone: 6 Citroen C Zero, 5 Hyundai Kona, 4 Tesla Model 3, 4 Renault Zoe, una Twingo, 2 Smart EQ, 2 Opel Mokka. Più due furgoni, sempre a batteria. E Giuseppe è stato l’apripista, come racconta lui stesso: “Ho comprato nel 2014 un Renault Kangoo ZE, che usavamo in azienda per le consegne a domicilio. È finita che ci uscivo anche il sabato sera, proprio per il gusto di muovermi silenziosamente e senza emissioni di scarico”.

Ignazio e la sua Mokka-e: “Il pieno costa la metà”

In molti hanno poi seguito il suo esempio, prima in famiglia e nella cerchia di conoscenze. Poi tanti altri cittadini, come documenta la nostra galleria fotografica. Tra questi anche Ignazio Iannazzo, 40 anni, che è un felicissimo possessore di un Opel Mokka-e: “Ho vinto la diffidenza e il preconcetto comprando una full electric. Aperta la portiera si entra nel futuro. Silenziosa, compatta, tecnologica, scattante, green. E si ricarica comodamente, anche se l’incremento dell’infrastruttura di ricarica meriterebbe maggiore attenzione delle Istituzioni e più coraggio delle società energetiche. Ma fare un pieno costa meno della metà rispetto al diesel. Si guida come un qualsiasi altro veicolo termico, ma con la certezza di rispettare la natura. Tante le agevolazioni fiscali, e in molte città ti permette di circolare gratuitamente nelle zone a traffico limitato“. Tornare al termico? “No grazie!“, taglia corto. E nel vostro Comune a che punto siamo? Raccontatelo scrivendo a info@vaielettrico.it : l’Italia, soprattutto in provincia, è sempre piena di sorprese…

