Copertura fotovoltaica per lo stadio dell’Udinese: il club friulano, che già è un esempio virtuoso per la sicurezza durante gli incontri, dà un altro buon esempio.

Copertura fotovoltaica per lo stadio con Bluenergy, 2.409 pannelli solari

Udinese Calcio e Bluenergy Group hanno annunciato l’inizio dei lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico d’avanguardia. L’impianto sarà ospitato sulla copertura dello stadio di proprietà del club friulano. Oltre 2.400 pannelli solari di ultima generazione consentiranno di produrre una media di circa 3MWh/giorno. Rendendo la struttura parzialmente autosufficiente in termini energetici. Il cantiere prevede per l’esattezza l’installazione di 2.409 pannelli solari per un totale di 4.615 mq di superficie. La posa dei pannelli sarà divisa in due sezioni parallele distribuite su tutta la copertura. Con la promessa che la loro collocazione si inserirà perfettamente nel contesto dell’architettura dello stadio progettato dallo Studio Casamonti. Inoltre al vaglio del team progettuale c’è l’opportunità di integrare un parco batterie di accumulo della capacità di 330 kW. Utili ad assicurare cicli di carica e scarica prolungati e ad accrescere il potenziale di questo imponente impianto.

Il dg Collavino: “Siamo il club più sostenibile d’Italia…”

“Siamo riconosciuti come il club più sostenibile d’Italia e il quarto al mondo“, sottolinea il direttore generale di Udinese Calcio, Franco Collavino. “E questo ci motiva a promuovere, insieme a un protagonista della transizione energetica nel nostro Paese come Bluenergy, progetti che diano ulteriore slancio a questo impegno. Il calcio muove leve mediatiche senza paragoni. Abbiamo, oltre al dovere di agire noi stessi in modo virtuoso, quello di veicolare messaggi che coinvolgano i tifosi in un’azione comune contro il cambiamento climatico“. Bluenergy è un’azienda di Udine attiva da 40 anni nel settore dell’energia, con forniture di luce e gas in in Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte.

