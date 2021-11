Cop 26 con le Harley elettriche per la Polizia

Cop 26 con le Harley elettriche, le LiveWire, in dotazione alla Polizia che vigila sulla sicurezza dei partecipanti. Emissioni zero per il vertice sul clima.

Cop 26 con le Harley elettriche per le emergenze

Le LiveWire in dotazione alle forze dell’ordine del Regno Unito sono state allestite dai team tecnici di Harley-Davidson Europe e dai concessionari di Edimburgo e Glasgow. Quest’ultima è la città che ospita la grande conferenza sui cambiamenti climatici, con delegati da tutto il mondo. In una città bloccata dalle misure di sicurezza, le moto possono muoversi con più facilità delle auto, rispondendo alle chiamate di emergenza e ad altre necessità improvvise. “Laddove possibile, abbiamo adottato misure per garantire che la COP26 sia controllata in modo sostenibile e rispettoso dell’ambiente”, spiega ilsovrintendente della polizia scozzese, Darren Faulds. “Il nostro lavoro per migliorare la nostra sostenibilità è stato potenziato grazie al supporto di Harley-Davidson. E accogliamo con favore queste motociclette elettriche come aggiunta alle nostre risorse di polizia stradale esistenti, per aiutarci a garantire un evento sicuro“.

La figuraccia delle auto ricaricate con energia “sporca”

La notizia delle LiveWire in dotazione alla Polizia riscatta la figuraccia rimediata alcuni giorni fa. Quando trapelò la notizia che le Jaguar elettriche usate per trasportare gli illustri ospiti non sono ricaricate con energia green. Ma piuttosto da grandi generatori trasportati in tutta fretta a Glasgow, perché in una città così importante non esiste una rete di ricarica in grado di far fronte. Il governo inglese, che organizza l’evento assieme all’Italia, ha subito chiarito che i generatori sono alimentati con oli vegetali idrogenati (HVO). Ma questo non è bastato a placare la rabbia degli ambientalisti, già scettici sui risultati concreti che usciranno dalla COP 26 (tra annunci e realtà…). Colin Howden di TransformScotland, aveva commentato: “È vergognoso che il governo si affanni a inserire generatori alimentati a chip-fat all’ultimo minuto. Sulla mobilità sostenibile sono bravi solo a fingere”. Bla-bla-bla…

