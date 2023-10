Consegne con droni: in Italia arriva Amazon, ma non solo

Amazon sceglie l’Italia, insieme alla Gran Bretagna, come laboratorio mondiale per la consegna dei pacchi con i droni. Negli Stati Uniti sono già in volo dal 2022, hanno iniziato in California e Texas, nel nostro Paese decolleranno entro il 2024.

A Venezia c’è già Radon per i farmaci

Arriva Amazon ma non mancano progetti simili in tutta Italia. A iniziare da Radon a Venezia per la consegna dei farmaci nelle isole meno accessibili della Laguna (leggi qui) con il via libera di Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile).

Il servizio Prime Air di Amazon è progettato per trasportare con i droni i pacchi, fino a cinque libbre (circa 2,26Kg), direttamente a casa dei clienti. A domicilio arriveranno prodotti per la casa, cura della persona, beni di prima necessità, forniture per ufficio e prodotti tecnologici. Così gli scenari dei film di fantascienza diventeranno realtà.

Il progetto italiano è stato presentato al Delivering the Future di Seattle con l’annuncio delle prime consegne commerciali con i droni fuori dai confini degli Stati Uniti.

In volo il drone MK30, consegne elettriche dall’alto

Il servizio di consegna sarà tutto elettrico grazie al nuovo drone MK30 che utilizza una tecnologia sense-and-avoid, che permette di rilevare ed evitare gli ostacoli, “garantendo la sicurezza di persone, animali e immobili“.

Un drone che possiamo definire a guida autonoma visto che gli ingegneri di Amazon sottolineano che può “gestire situazioni impreviste e prendere decisioni in sicurezza“. Significa che può lavorare anche con “pioggia leggera e condizioni climatiche avverse e in un esteso intervallo di temperature“. Fiducioso David Carbon, vicepresidente di Prime Air: “Porteremo avanti queste collaborazioni anche in futuro per continuare a soddisfare le esigenze dei nostri clienti e delle comunità in cui operiamo“.

Il nuovo drone MK30 può volare a una distanza due volte superiore rispetto ai suoi predecessori testati per nove anni. “I droni di Amazon sono ibridi, ovvero utilizzano un sistema chiamato eVTOL, che sta per decollo e atterraggio verticale, per poi passare al volo orizzontale“. Il servizio sarà dedicato alle zone periferiche in case e condomini con giardino dove il pacco viene fatto cadere da un’altezza di quattro metri.

Via libera da Enac: incentivare il trasporto merci aereo

Lo spazio aereo è regolamento da rigide regole per chiari questioni di sicurezza. L’Enac ritiene affidabile il servizio. Chiaro l’entusiasmo. “Il futuro è già arrivato, anche in Italia. Essere stati scelti da un player mondiale quale Amazon, è un’ulteriore conferma della strategia portata avanti con caparbietà dall’Enac, per includere nel settore aereo la mobilità aerea avanzata”. Parole di Pierluigi Di Palma, presidente Enac.

Si annunciano investimenti e la collaborazione con l’EASA, l’agenzia europea per la sicurezza aerea “per favorire uno scenario regolamentare e tecnico per l’avvio delle operazioni commerciali di trasporto merci con droni”.

“Stiamo lavorando con le autorità competenti affinché le consegne via drone di Amazon possano essere effettuate in Italia a partire dalla fine del 2024“, ha dichiarato Lorenzo Barbo, amministratore delegato di Amazon Italia Logistica.

Dalle merci alle persone (già realtà)

Lo scenario sono i droni taxi. A Enac sono sicuri di tagliare presto il traguardo. La direttrice dell’Enac, Carmela Tripaldi, lo ha detto all’Ansa: “L’autorizzazione ad Amazon per consegnare merci con più droni guidati da un solo pilota apre una nuova era, con nuove possibilità di trasporto innovativo di merci e di persone, come il progetto progetto di Air taxi per il Giubileo 2025. Non stiamo sperimentando, ha sottolineando Tripaldi, stiamo implementando qualcosa che è già realtà“.

E in Toscana si alza il volo ONE Jetson

Si alzerà in volo proprio in Italia anche ONE Jetson, il primo velivolo ultraleggero a propulsione elettrica. E’ un prodotto svedese, ma sviluppato e testato in Toscana, nei pressi di Arezzo. Costerà 98mila euro ed è già in prevendita con un versamento di 8.000 euro.

Jetson AB è una startup svedese fondata nel 2017 specializzata in veicoli elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) . E’ il primo produttore a fornire velivoli elettrici personali sul mercato. Di recente ha concluso un round di finanziamento da 15 milioni di dollari che servirà ad avviare la prodizione su scala industriale.

A ONE Jetson è stato rilasciato un certificato di registrazione per voli eVTOL ultraleggeri da diporto in Italia da parte dell’Aero Club d’Italia (AeCI). Il permesso consente ai piloti autorizzati di pilotare gli aerei di pre-produzione Jetson ONE sul territorio nazionale. La startup ha anche ottenuto l’autorizzazione operativa da parte dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) per iniziare i voli Jetson ONE senza pilota in Italia da remoto.

Può così' accelerare i test e la validazione dei suoi ONE di pre-produzione prima di entrare nella produzione su larga scala. Jetson ha trasferito la sede in Italia lo scorso anno. Opera in un impianto di ricerca e sviluppo e produzione ad Arezzo e testa il velivolo in un aeroporto privato a sud di Firenze.

Jetson afferma di aver già pre-venduto oltre 300 ONE eVTOL.