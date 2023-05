Concessionari impreparati? A dir poco…

Concessionari impreparati sull’elettrico? Accade anche con le nuove marche (in questo caso cinese), come racconta Leonardo, un lettore lombardo. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Concessionari impreparati: Leonardo voleva rottamare l’auto per una MG 4, ma…

“Mi sono recato presso il concessionario MG/Mercedes di Monza il 9 maggio dopo aver preso appuntamento. Spiego che sono interessato all’acquisto di una MG4 comfort, perché la versione Luxury, nonostante abbia la pompa di calore, costa troppo. Il venditore chiede a me qual è la differenza tra avere o meno la pompa di calore su un’elettrica. Dopo avergli spiegato le differenze, veniamo alla parte dolente, il prezzo. Premetto che ho un auto Euro 2 benzina da rottamare e, abitando in Lombardia, mi aspetto anche gli incentivi regionali. Il venditore mi spiega che non sono pronti con i programmi per il bonus regionale e mi applica quello statale di 3.000 euro, Gli spiego che dovrebbero essere 5.000, a fronte di rottamazione: risponde che si informerà e mi farà sapere. Alcuni giorni dopo chiama il centralino della concessionaria per sapere come mi ero trovato: riferisco che attendevo una risposta dal venditore, che richiama il giorno dopo. Dicendomi di non poter applicare lo sconto regionale: avrebbero dovuto farmi uno sconto di 2.000 euro e non di 800 messo nel preventivo. Risultato: sono andato alla concorrenza dove hanno prontamente applicato tutti gli sconti“. Leonardo Erba

Un buon modo per perdere clienti e fatturato

Risposta. Continuano ad arrivare mail in cui si segnala la sconcertante impreparazione di molti venditori (non tutti, sia chiaro) sull’elettrico. Qualche settimana fa abbiamo raccontato la deludente esperienza di Marco in casa Renault, oggi è la volta di una rivendita MG. Ma il problema è trasversale a quasi tutte le marche. Un po’ pesa la novità, sempre difficile da digerire nelle forze-vendita, un po’ pesa una diffusa insofferenza delle reti nei confronti dell’elettrico. Insofferenza che noi stessi abbiamo constatato durante incontri pubblici a cui abbiamo partecipato. Il risultato è che si perdono occasioni di vendita, perché non è che davanti a questi atteggiamenti i potenziali compratori si orientano su un’auto tradizionale. Semplicemente cambiano concessionaria, facendo guadagnare chi si comporta in modo più professionale.

