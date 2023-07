Si arriva, si parcheggia e si mette a disposizione la batteria dell’auto per alimentare luci e apparecchiature e via con con il concerto. E’ successo il 1 luglio in Veneto con la messa in comune degli accumulatori di sette veicoli più uno di backup, che per otto ore hanno dato energia allo spettacolo per 400 spettatori.

Consumato solo il 10% della capacità delle batterie

Il primo concerto alimentato da EV si è tenuto ai Giardini Sigurtà a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Luca Secco, uno degli organizzatori e fondatore e Ceo dell’azienda Driwe, ci ha fornito i dati tecnici: “Uno spettacolo a cui hanno assistito 400 spettatori consonorizzazione rock pop, sufficiente anche per più di 500 persone (probabilmente 1000)“.

Si sono alimentati audio, luci, effetti: “Apparati compatti ad alta efficienza con service professionale. Il sistema è stato alimentato dalle 16 (sound check e test) alle 24 circa (2 ore di evento full power). Abbiano impiegato sette vetture con una di backup. Tutte originali, non modificate, con tecnologia Vehicle to Load“.

L’energia erogata? “Circa il 10% della capacità delle batterie delle vetture, quindi hanno fatto ritorno a casa senza problemi e necessità di ricarica“.

Integrazione delle auto con gli edifici

Luca Secco sottolinea l’importanza di questo evento per comunicare la possibilità dell’integrazione tra veicolo ed edificio. “La novità dirompente consiste nel fatto che, grazie alla potenza e quantità di energia trasportata, è già possibile (e lo sarà ancora di più in futuro) alimentare carichi elettrici direttamente dai veicoli stessi“.

In questo caso si valorizza l’auto per il Vehicle to concert (c’è anche un sito Internet dedicato). “Un format ideato dalla società TIV in collaborazione con Driwe, che ha organizza per la prima volta in Italia il concerto interamente alimentato da veicoli elettrici tramite la tecnologia vehicle-to-load”.

Forse non a caso la band che si è esibita sul palco sono i The Sun. Ci sta per la società che oltre ad aver organizzato l’evento è specializzata nell’integrazione tra fotovoltaico e mobilità. Secco conclude sui prossimi eventi: “Prevediamo di diminuire il numero di vetture necessarie in quanto gli output stanno aumentando. Il tema vero e più sfidante è utilizzare sistemi efficienti d’uso, ad alta qualità di suono ed effetti erogati, e l’assiemaggio (assemblare, mettere insieme Ndr) delle potenze (realizzato con hw e software ns proprietario sviluppato allo scopo)“.

