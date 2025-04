Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Nova, il traghetto elettrico di Candela della serie P-12, riduce del 95% le emissioni climalteranti. Dati preziosi visto che in Italia solo da due settimane c’è un traghetto a batteria – un altro a brevissimo – in servizio. Sono tra i primi numeri a disposizione e arrivano dal Nord Europa. Qui sono in servizio diverse unità trasporto passeggeri.

Il traghetto elettrico promosso: “Consumi giù dell’84%”

«Nova è stato un successo». La versione è di parte e interessata, ma i dati accumulati in questi mesi sono stati condivisi da Candela Boats con le autorità di Stoccolma. Eccoli: «Nova emette il 95% in meno di CO₂ rispetto alle tradizionali imbarcazioni a gasolio Lux e Sunnan, che operano sulla stessa rotta, e consumano l’84% in meno di energia per passeggero-chilometro».

Il dato sulle emissioni era prevedibile visto che si tratta di navigazione a emissioni zero. La forte riduzione dei consumi è data dal sistema che combina la propulsione elettrica con la tecnologia degli aliscafi. I foil permettono di volare sopra la superficie dell’acqua, ridurre l’attrito con un consumo energetico inferiore e velocità più elevate.

Il servizio, dopo la pausa invernale dovuta al ghiaccio, riprende il 15 aprile. Con alcune novità: la regione di Stoccolma, che gestisce il servizio, aumenterà entro maggio l’offerta da cinque a sette giorni alla settimana .

Il traghetto Nova arriva 30 minuti prima di bus e auto

Da Candela Boats sottolineano che Nova è popolare: «La maggior parte delle partenze è stata completamente prenotata, spesso con lunghe code».

In assoluto non parliamo di grandi numeri, ma è pur sempre un buon indice di gradimento. «Nova ha ridotto il tempo di percorrenza tra Tappström (centro di Ekerö) e il Municipio di Stoccolma a 30 minuti, rispetto a circa un’ora in auto o in autobus».

Va veloce il traghetto e i pendolari ci si tuffano. Parlano i numeri: aumento del 30% dei passeggeri sulla rotta 89.

«Nova sta attirando pendolari anche sulle altre imbarcazioni. Ciò è particolarmente entusiasmante, poiché uno dei nostri obiettivi è dimostrare che con un trasporto veloce e confortevole sull’acqua, possiamo convincere i pendolari in auto a passare al trasporto sull’acqua». Parole di Gustav Hasselskog, CEO e fondatore di Candela.

La Candela P-12 ha una velocità di crociera di 25 nodi ed è più veloce dei traghetti a gasolio dell’arcipelago di Stoccolma. Un altro dato positivo sottolineato è la «scia bassa». Candela ha già clienti P-12 in tutto il mondo, dall’Arabia Saudita alla Nuova Zelanda e agli Stati Uniti.

«È importante dimostrare che la tecnologia è matura e adatta all’uso impegnativo del trasporto pubblico. Questa è la terza generazione della nostra tecnologia foiling e, con le lezioni apprese dalla produzione di oltre 100 imbarcazioni da diporto, stiamo aumentando la produzione per soddisfare la domanda», conclude Gustav Hasselskog.

Nel centro di Amsterdam solo barche elettriche dal 1 aprile, a Stoccolma una linea elettrica, ad Oslo dal 2026 nei fiordi solo a emissioni zero, a Parigi sulla Senna decine di barche convertite con la propulsione a batteria. Tanto movimento in Europa, veramente poco in Italia. Bene l’Iseo, aspettiamo Torino e soprattutto attendiamo una svolta a Venezia.

