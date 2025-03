Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Comunque ricarichi, perdo sempre il 2% di batteria all’anno: questo è il bilancio di Mattia con la sua Opel Corsa-e e del 2021. Degrado accettabile? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Comunque ricarichi, la mia Opel Corsa-e ha lo stesso stesso degrado, possibile?

“Leggo spesso che viene menzionato il fatto che il proprietario abbia trattato bene o male la batteria… Ma che cosa significa? Sono possessore di un a Opel Corsa 48 KWh del 2021 con 43.000 km, nei primi tre anni l’auto è stata caricata al 99% con il suo caricatore in dotazione da 1.6 kW. Pochissime volte alle fast o colonnine, e in qualche sporadico caso uscendo dal range 80-20%, perdendo il 2 % annuo.

Nell’ultimo anno , carico con Wall box a 3.5 kW, mantenendo il range 60-40%, mai fast o colonnina 11 kW, mai 100% e mai sotto il 20% eppure ho perso sempre il 2%… Auto rimessa sempre in garage con temperature miti… il degrado mi sembra sempre lo stesso, più dell’1%“. Mattia Marchi

Non è poco un degrado di questa entità…

Risposta. Premessa: l’unica marca che diffonde dati sul degrado medio delle batterie, su un campione sufficientemente vasto di auto, è Tesla. Che ora, peraltro, con l’ultimo aggiornamento dà la possibilità di controllare come sta la tua batteria in tempo reale sul display dell’auto. Venendo alla Opel Corsa di Mattia, non è poco il 2% di degrado annuo.

In genere per macchine e batterie di questo tipo si riscontra un calo di capacità più accentuato ne primo anno di utilizzo, per poi stabilizzarsi su valori attorno all’1% o poco più. Sarebbe interessante raccogliere i dati di altri lettori che guidano auto dotate della stessa batteria, a partire della Peugeot e-208. Quanto al tipo di ricarica, ci sono marchi come Volkswagen che consigliano di restare nel range 20-80% e di contenere il numero di ricariche fast e super-fast. Non siamo al corrente di raccomandazioni da parte di Stellantis, il gruppo di cui fa parte anche Opel, ma magari qualche lettore ci aiuterà a colmare questa lacuna.

Fiat 500e del 2021 – Fiat 500e del 2021 con 74 mila km e batteria 91,7% vendesi. La propone Giuseppe, da Ascoli. Prezzo: 13.300 euro

Volkswagen e-Up del 2021 – Volkswagen e-Up del settembre 2021 vendesi – km: 30.000 – Stato Batteria: 96% – Località: Padova – Prezzo: 14.500 euro.

KIA EV6 GT Line del 2022 –KIA EV6 GT Line dell’aprile 2022 vendesi. – km: 25000 – Stato Batteria: n.d. – Località: TRENTINO – Prezzo: 32.000 euro.

Le vostre auto usate in vendita raccontate sul nostro canale YouTube da Edoardo. Ma potete essere voi a illustrarle mandando un breve video a info@vaielettrico.it