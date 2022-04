Compro la Tesla Model Y o aspetto che…?

Compro la Tesla Model Y subito o aspetto che i prezzi calino? Lo chiede Lorenzo, che teme di scegliere un momento poco conveniente per acquistare. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Compro la Tesla Model Y subito o prevedete che i prezzi caleranno?

“Sono ormai convinto di passare ad una EV ed avevo deciso per una Model 3 Long Range, finché non è uscita la Model Y. Avendo famiglia, con due figli, l’accesso al portabagagli della Model 3 era l’unico “neo”, che è stato risolto dall’ultima nata. Oltre a fornire una generale migliorata comodità a discapito di una sorvolabile perdita di autonomia e prestazioni. Il recente aumento dei prezzi della sola Model 3 ha reso quest’ultima, nella variante LR, paragonabile alla Y, sempre LR. Quindi al momento la scelta è solo sulle caratteristiche. La domanda è: come interpretare il solo aumento della Model 3 e non della Y? Il fatto che costino quasi uguale che senso ha? Ho ipotizzato che, con l’apertura della Giga Berlin, dove ora si producono solo Model Y (e poche….), il prezzo di quest’ultima andrà man mano calando. Si eviteranno costi di trasporto, dazi doganali e quant’altro, effetto già visibile, dato che non è stato necessario aumentarne il prezzo al pari della Model 3. So bene che, a forza di rimandare a tempi migliori, alla fine non si compra nulla, ma può avere senso aspettare a listino una definitiva Model Y made in UE? È un rischio comprare a prezzi di oggi una Y che a breve verrà deprezzata, sempre che così sia?“. Lorenzo F.

Compro la Tesla Model Y o…/ Listini che cambiano in continuazione

Risposta. Tesla fa storia a sé in tutto. Mentre le marche tradizionali ritoccano i prezzi solo a certe scadenze, i listini della Casa di Elon Musk sono come le quotazioni di Borsa e cambiano in continuazione. Il motivo è semplice: mentre i concorrenti vendono attraverso reti di concessionari, da aggiornare e istruire, Tesla vende quasi solo on-line e può cambiare a piacimento. A oggi, 20 aprile, ci sono 2 mila euro di differenza tra Model 3 Long Range (61.990) e Model Y Long Range (63.990). Ma i prezzi sono cambiati spesso negli ultimi tempi, secondo logiche che Tesla si guarda bene dal comunicare. I mensili specializzati non riescono a tenere il ritmo e spesso arrivano in edicola con listini superati. Esempio: l’ultimo Quattroruote segnala per la stessa Model 3 Long Range 57.970 euro e per la Model Y Long Range 61.970 euro.

Le differenze tra le due auto

Si può prevedere che cosa deciderà Tesla in futuro? No, le logiche sono diverse da quelle a cui siamo stati abituati. Si possono fare supposizioni: la più ovvia è legata a richiesta e disponibilità dei due modelli. Più alta è la richiesta e più il listino può essere ritoccato all’insù. Ma non c’è dubbio che in Italia la Model Y vada più forte della Model 3, con 912 macchine vendute contro 455 nei primi tre mesi 022. Può influire il fatto che la Y ora sia prodotta in Germania, a costi minori rispetto a quando la si doveva importare da Cina o Stati Uniti...Quel che si può dire di certo è che 2 mila euro di differenza non sono poi gran cosa, tenuto conto che la Model Y è un cross-over con più spazio a bordo. Ed è anche più nuova rispetto alla 3. Anche se i dati tecnici parlano a favore della Model 3, che ha più autonomia (602 km contro 533) e più scatto (4,4″ nello 0-100 km/h contro 5,0). Sorvoliamo sulla velocità (233 km/h contro 217) e atteniamoci ai 130….Il consiglio finale? Prenda la Model Y, subito, e non ci pensi più.

— Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —