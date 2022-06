Compreremo EV cinesi? Sentiamo chi le importa

Compreremo EV cinesi? È uno dei temi chiave dell’incontro sul futuro dell’auto, organizzato dalla società di consulenza BIP, con 9 top manager del settore.

Compreremo EV cinesi? E saranno solo elettriche low-cost?

Quando si parla dell’obbligo di vendere solo auto elettriche in Europa dal 2035, spesso viene evocato il rischio che l’industria del settore cada in mani cinesi. Ma in realtà si sa poco dei piani dell’industria di Pechino e spesso si cade nel grossolano errore di pensare che dalla Cina arriveranno solo auto elettriche di basso prezzo. Mercoledì 15 a Milano ne parleranno due top manager che già da tempo vendono marche cinesi in Italia: Andrea Bartolomeo di MG Motor e Marco Saltalamacchia di Koelliker. Quest’ultimo gruppo importa ben sei brand dal Paese asiatico: Aiways, Wuzheng, Maxus, Seres, Weltmeister e Karma. Il panel si terrà a Milano dalle 11 alle 13, e affronterà più in generale il processo di trasformazione del mondo dell’auto e della mobilità. Moderatore sarà Mauro Tedeschini di Vaielettrico.it

È uno dei temi del panel organizzato da BIP il 15

Tratteremo di digitalizzazione, connettività, elettrificazione, MaaS e sostenibilità. E lo faremo con importanti attori del mondo dell’auto e delle infrastrutture. Sarà possibile seguirci in diretta streaming previa registrazione a questo link. Ci saranno Andrea Bartolomeo, Country Manager e Vice President di MG Motor Italy. Ugo Govigli, Investment Director di Atlantia. Paolo Martini, ad di Be Charge. Ana Paola Reginatto, Global Head e-Mobility di Maserati. Gianmaria Riccardi di Enel X Way. Marco Saltalamacchia, presidente esecutivo del Gruppo Koelliker. Marco Santucci, ad di Jaguar Land Rover Italia. Stefano Sordelli, Future Mobility Director di Volkswagen Group Italia. Simone Zuccotti di ENI Plenitude.

— Leggi anche: gran consulto sul futuro automotive organizzato da BIP.