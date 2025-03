Come sta la batteria? Tesla te lo dice sul display

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Come sta la batteria della tua auto? Il degrado di un componente-chiave delle auto elettriche è sempre fonte di interrogativi. Ora Tesla te lo dice in diretta.

Come sta la batteria? Lo vedi sul computer di bordo

Ci sono tanti motivi per chiedersi qual è il livello di degrado nel tempo della batteria. Uno, il più ovvio, è legato all’autonomia e quindi alla riduzione della percorrenza con il ‘pieno’. Ma c’è anche un risvolto economico importante: lo stato di salute della batteria è un fattore fondamentale per stabilire il valore di un’auto in vendita nel mercato dell’usato. Finora per conoscere questo dato anche i proprietari di Tesla dovevano rivolgersi a una filiale della Casa di Elon Musk, oppure effettuare un test con kit come PKC. Ma ora Tesla ha introdotto un aggiornamento (il 2025.8.3) che ti consente di ottenere queste informazioni direttamente dal display della tua auto. Basta andare su Controlli > Manutenzione > Stato della batteria. L’aggiornamento, fa sapere Tesla, include anche “importanti correzioni di sicurezza“.

Non solo i km, anche l’età incide sull’autonomia

Si può azzardare un valore medio di degrado per quel che riguarda le batterie della Tesla? Periodicamente è la stessa Casa di Elon Musk (l’unica, per la verità) a fornire dati ufficiali. Anche se finora le statistiche hanno riguardato in particolare Model S e X,i due prodotti meno diffusi. Nel 2023, per esempio, fu pubblicata una statistica in cui si parlava di un degrado media pari al 12% dopo 200.000 miglia, ovvero oltre 321 mila km. Il dato era contenuto nel Rapporto Ambientale Tesla, l’Impact Report 2022. Nel report si specificava che il chilometraggio percorso non è l’unico fattore che influisce sul degrado della batteria. “Il chilometraggio è solo un fattore nel mantenimento della capacità della batteria: anche l’età della batteria è un fattore importante”. Ora ogni cliente Tesla potrà facilmente rendersene conto.