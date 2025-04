Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Come ricaricare una Leapmotor T03? Alessandro ha una duplice domanda: un viaggio lungo, da Roma a Paderno, e la normale ricarica a casa. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Come ricaricare una Leapmotor T03? Devo fare un viaggio da Roma a Paderno…

“S eguo da due anni il vostro sito come un bambino curioso. Attualmente abbiamo in famiglia una Panda diesel, un Piaggio MP3 e dall’anno scorso siamo passati all’ elettrico con un Askoll Es pro usato (6 anni), che mi ha dato soddisfazioni. Sono anni che desidero una Bev. E siccome ci trasferiamo da Roma a Milano (Paderno Dugnano per l’esattezza) con un bell’incremento di stipendio e visto che Milano è completamente Area B e C ho approfittato della promozione di Stellantins per acquistare una Leapmotor T03. Che, incluso nel prezzo di 15.500 euro, ha una bella dotazione di accessori e soprattutto caricabatterie domestico e cavo per la Wallbox.

Il problema è che non sappiamo quando arriva e il concessionario mi comunica che non può consegnarla a Milano per il ritiro. Quindi avevo bisogno di qualche consiglio, vista la nuova esperienza e una autonomia dichiarata di 265 km (circa 400 in città) per organizzare il viaggio da Roma a Paderno Dugnano che sono 604 km “ .

E a casa come mi organizzo? Posso fare senza wall-box?

“ Inoltre, il nuovo appartamento ha il box con la predisposizione per la Wall box. E dista 5,3 km dal posto di lavoro dove posso caricare sia con Wall-Box (ci sono vari veicoli elettrici in azienda) sia alla presa tradizionale. Quindi volevo chiedervi consigli per:

1) organizzare al meglio il viaggio Roma Paderno Dugnano;

2) consigli su come ottimizzare la ricarica a Paderno.

Per il momento non volevo optare per la Wall Box, essendo l’immobile in affitto e vista anche la breve percorrenza giornaliera (12 km casa lavoro, altri giri max 20 km al giorno). Anche perché la carica lenta, se ho capito bene, preserva la batteria, giusto?

Grazie in anticipo e complimenti per il vs lavoro “. Alessandro Pierantoni

Come ricaricare una Leapmotor (e dove) nelle due situazioni