Come ricaricano a Londra, on the road

Come ricaricano a Londra: Roberto, un lettore, ci ha inviato alcuni scatti di una Volvo in ricarica non in una colonnina, ma in un palo dell’illuminazione pubblica.

Come ricaricano a Londra, vicino Oxford Street

“ Mi trovo a Londra da alcuni giorni e passeggiando vicino a Oxforf street ho notato questo singolare punto di ricarica riservato ai residenti... “. Roberto Zappa.

Risposta. In Italia se ne parla da oltre quattro anni, quando fu annunciato un progetto sperimentale di Enel X nell’illuminazione pubblica di Pescara. Ma non ci risulta che il piano sia poi decollato. Qualcosa, ma sempre a livello sperimentale, è stato fatto a Verona dalla Volkswagen. A Londra, invece, rifornire l’auto elettrica nei lampioni del centro è ormai un’abitudine consolidata, ovviamente riservata ai residenti delle strade interessate. Con operatori, come Ubricity (Shell), specializzati in questo tipo di servizio. I vantaggi sono evidenti: da un lato si usano strutture già esistenti, che vanno soltanto modificate con interventi neppure troppo costosi. Dall’altro si rende evidente la presenza di una ricarica capillare, senza dovere andare a cercare le colonnine negli spazi riservati. Quel che si chiede a chi ricarica, è ovviamente di non occupare lo spazio una volta che l’operazione è terminata, per garantire una certa rotazione.

Nella capitale inglese ricarichi ovunque, anche in ex distributori

Possiamo pensare a qualcosa del genere anche in Italia? Da noi è sempre tutto più complicato. Tra le migliaia di norme, ce n’è sempre una che non consente di fare quel che altrove è ormai ordinaria amministrazione. Ma l’auto elettrica raggiungerà un buon livello di diffusione solo quando avremo ovunque occasione di ricaricare ovunque, in corrente alternata (come nel caso dei lampioni) e in continua. Londra è un enorme, congestionata metropoli che riesce a dare opportunità di rifornire dappertutto. Arrivando a riconvertire vecchi distributori, con l’installazione di decine di colonnine al posto delle pompe di benzina. Il risultato è che la quota di mercato delle auto elettriche nel Regno Unito ha superato da tempo il 10%, contro il misero 3% italiano. Anche grazie a una politica di incentivi che premia solo le auto con la spina, contrariamente a quel che avviene in Italia.