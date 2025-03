Come pago le ricariche in Autobrennero?

Come pago le ricariche in Autobrennero per risparmiare? A Fabrizio capita di viaggiare sulla A22 e chiede lumi sul tipo di pagamento da usare. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Come pago le ricariche? Uso la mia app Plenitude o ci sono sistemi per risparmiare?

“Sono un vostro lettore ormai da qualche anno, è ho fatto nel mese scorso il grande passo all’elettrico. Ho acquistato una Citroen e-C3 con incentivo statale e sono molto contento della scelta fatta, grazie soprattutto alla vostra preziosa informazione. Ricarico a casa ed il mio utilizzo dell’auto è prettamente cittadino, ho una tessera rfid Plenitude e relativa app. Il quesito che vi pongo riguarda le colonnine presenti nelle aree di sosta in A22, in quanto avendo parenti in Alto Adige uno/due volte all’anno io e la mia famiglia facciamo visita. Se uso la tessera o app Plenitude su colonnine diverse (no Plenitude) il prezzo che pago è quello indicato ( decisamente più basso) sul sito autostrada del Brennero? O è quello dell’operatore dell’app che uso (che ha prezzi più alti)? Per avere i prezzi più bassi quale app dovrei usare in A22? Spero possiate aiutarmi. Grazie e continuate così“. Fabrizio Serafini

Basta usare bancomat o carta di credito, i prezzi sono imbattibili

Risposta. Il nostro consiglio è di ricaricare utilizzando semplicemente bancomat o carta di credito, utilizzando i POS (forniti da Fortech) piazzati accanto alle ricariche in A22. A prezzi molto competitivi: colonnine ultra-rapide (150 kW) a 0,43 euro/kWh; colonnine multi-standard rapide (50kW) a 0,38 euro/kWh; colonnine AC (22 kW) – 0,33 euro/kWh. Sul sito della società Autobrennero troverò l’elenco delle aree di servizio in cui si trovano le ricariche, con relative potenze. Un ottimo servizio a costi imbattibili.

