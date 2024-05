Come la Francia protegge le EV di casa (e noi…)

Come la Francia protegge (bene) le elettriche fabbricate in patria da marche francesi: i risultati di vendita di aprile lo confermano, con Peugeot in testa.

Come la Francia trascina le vendite di Peugeot e Renault

Mentre in Italia si fanno soprattutto chiacchiere, con infiniti tavoli ministeriali che non sortiscono risultati concreti, in Francia la politica pro made in France si fa sul serio. E i risultati si vedono. In un mercato che continua a crescere (+45% anche in aprile), la Peugeot e-208 domina la scena, immatricolando 3.185 vetture, su un totale di 24.850 elettriche vendute. Merito soprattutto del cosiddetto “leasing sociale“, un bonus studiato per le famiglie con minor reddito, che ha trascinato le vendite anche di un’altra Peugeot, la e-2008, a quota 2.164. Un dato rende l’idea di quanto valgono i due mercati EV, Francia e Italia. Le vendite oltralpe di una sola vettura, la citata e-208, valgono quanto il totale immatricolato in Italia nello stesso mese di aprile, 3.208 vetture. Al terzo posto nelle vendite in Francia del mese scorso figura un’altra vettura locale, la Renault Twingo, con 1.842. Davanti alla Fiat 500e (1.765), alla Megane (1.634) e alla Tesla Model Y, al 6° posto con 1.437.

Il meccanismo degli incentivi castiga anche Tesla

La Peugeot e-208 domina anche nel totale vendite dei primi 4 mesi dell’anno, con 13.262 immatricolazioni, davanti alla 500e (8.284) e alla Model Y (7.941). Un dato, quello della piccola Fiat, che dimostra anche nelle auto nessuno è profeta in patria: nello stesso periodo in Italia le 500e vendute sono state meno di un decimo, 716. Dopo il boom di richieste e prenotazioni dei primi due mesi dell’anno (con consegne tuttora in corso), il leasing sociale è stato cancellato dal governo francese. L’esborso era troppo consistente per le finanze pubbliche e sono allo studio altre misure, sempre con l’obbiettivo di sostenere il made in France. Resta in vigore, invece, l’esclusione dagli incentivi delle auto made in Cina. Ne fanno le spese modelli come la MG 4 che, nonostante i forti sconti, ha dimezzato le vendite rispetto all’aprile 2023, da 800 a 400. Ma anche auto di costruttori occidentali fabbricati nel Paese asiatico, come la Dacia Spring e la Tesla Model 3, uscite dalla top ten.