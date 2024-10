Come fare 62 km con un litro (consumi di Model 3)

Come fare 62 km con un litro. Dopo 86 mila km in Tesla Model 3, un dirigente del RSE ha pubblicato un bilancio dei suoi consumi, perdite in ricarica comprese.

Michele Benini è uno studioso che sa di che cosa parla. Nel suo curriculum ci sono diverse esperienze nel mondo dell’energia, tra cui 4 anni come professore a contratto al Politecnico di Milano. Attualmente dirige il Dipartimento Sviluppo Sistemi dell’Energia del GSE, il Gestore dei Servizi Energetici (struttura pubblica). Su LinkedIn ha pubblicato un bilancio dei consumi della sua Tesla Model 3, con cui fa parecchia strada, a giudicare dai numeri: “In due anni e mezzo con la mia auto elettrica ho percorso 86.553 km con un consumo medio di 140 Wh/km. Se aggiungiamo un 10% di perdite nel processo di ricarica, siamo a 154 Wh/km. Poiché un litro di benzina ha un potere calorifico di 9,6 kWh, sarebbe come se il consumo della mia auto fosse stato di 62,3 km con un litro, cioè un’efficienza energetica almeno tripla rispetto ad un’auto a benzina”. Conclusione: “Ecco, se anche non ve ne importa niente dei cambiamenti climatici o della qualità dell’aria, questa è la ragione per cui ci servono le auto elettriche...“.

Ma capita anche di prendersi degli insulti viaggiando in elettrico…

Certo, non tutte le auto elettriche hanno i consumi e le prestazioni delle Tesla. Ma i primi commenti pubblicati su LinkedIn invitano comunque chi decide le politiche dell’energia in questo Paese a riflettere su questi numeri. Anche se la vita in elettrico non è sempre semplice, come testimoniato dallo stesso Benini in un altro post, raccontando un episodio che gli è capitato: “Oggi con la mia auto elettrica ero fermo in coda nel centro di Trento davanti ad una fermata dell’autobus. Un ragazzotto di 16 o 17 anni che aspettava l’autobus, vedendo la mia auto, mi urla contro, incurante delle altre persone come lui in attesa: ‘Che macchina di m…a!!! Spero che ti prenda fuoco sotto il c..o!!!’. Ecco, questo si ottiene quando, non avendo argomenti per trattare un problema dal punto di vista scientifico, tecnologico e di politica industriale, la si butta in caciara. Con chiacchiere da bar, aizzando le tifoserie come allo stadio...