Colpo di Sole: altro articolo che gioca coi numeri

Colpo di Sole: due lettori ci segnalano un articolo che, giocando sui numeri, conclude che le emissioni delle auto in Europa sono irrilevanti. Secondo noi…

Colpo di Sole: la segnalazioni di due lettori

“Vi seguo sempre con attenzione e stima. Sono incappato sul Sole 24 Ore sull’articolo che vi segnalo aquesto link. E dal quale si evince che alla fine, il totale delle emissioni CO2 delle vetture in Europa sia alla fine solamente l’1% delle emissioni mondiali. Potete osservare con occhio critico quanto riportato così da fare maggior chiarezza sulla questione? Grazie mille !“. Danilo Belgeri

“Vorrei un’analisi di questo articolo, che a me puzza di attacco al comparto elettrico…ma non ho le competenze per verificarne la correttezza…Dal tono che usa somiglia al servizio di Formigli Roma- Reggio Calabria in 6 mesi, perché ricarica le celle singolarmente“. Attilio

Nemici dell’elettrico in servizio permanente effettivo

Risposta. Tra i nemici dell’elettrico in servizio permanente effettivo, l’autore dell’articolo, Pier Luigi Del Vescovo, è uno dei più agguerriti. Questa volta alza ancora l’asticella delle sue analisi, con un articolo dal titolo perentorio: “Le automobili emettono l’1% di CO2: ecco le prove“. Le prove sono una serie di calcoli che dimostrerebbero appunto che, a livello mondiale, le emissioni di CO2 delle auto europee sarebbero marginali. Di qui la perentoria conclusione: “Fermare le auto termiche nel 2035 non è sbagliato, perché sacrifica posti di lavoro. È solo una cosa inutile, portata avanti per moda e tollerata per codardia“. Ammesso e non concesso che il calcolo di quell’1% sia effettuato correttamente, il ragionamento non sta in piedi per almeno due motivi. Il primo: furbescamente ci si concentra solo sulla CO2, tralasciando tutte le porcherie (a cominciare dalle polveri sottili) che le auto termiche, diesel in particolare, emettono.

Colpo di sole: tanti responsabili, nessun responsabile

La seconda ragione è che è troppo comodo dire che siccome l’Europa è un nano al confronto della Cina e delle Americhe, noi possiamo infischiarcene del problema.Ragionando così, ogni singolo settore di ogni singolo Paese sarebbe “solo” qualche frazione percentuale del totale delle emissioni globali. Le centrali a carbone polacche, l’industria delle batterie cinese, i consumi domestici americani, il trasporto aereo transcontinentale… O gli allevamenti di bestiame argentini e il disboscamento selvaggio in Amazzonia. Ergo: inutile far alcunchè in nessun settore di nessun paese. Illudendoci di lasciare la patata (e la Terra) bollente in mano ad altri.

— Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —