Colonnine nei distributori. La svolta arriva con Repower e Sia Fuel

Colonnine elettriche nei distributori di carburante anche in Italia. La svolta arriva con Sia Fuel – azienda Trevigiana con pompe di carburante in tutto il Nord Italia – insieme a Repower.

Verso l’elettrico si muove anche l’Eni (guarda) mentre in Norvegia (guarda) e Stati Uniti (guarda) si inaugurano i distributori 4.0: via le pompe di benzina sostituite con colonnine di ricarica ad alta potenza. Ora la notizia italiana. Domani (12 ottobre) a Casale sul Sile, alla presenza del sindaco Stefano Giuliato, sarà inaugurata la colonnina PALINA di Repower presso la stazione di servizio SIA Fuel in via Schiavonia 24.

Le colonnine nei distributori: inizia la transizione

Mettere la colonnina accanto alla pompa di benzina è uno dei segni più chiari della transizione verso la mobilità elettrica. PALINA è la colonnina di ricarica Repower da 22 kW, disegnata da Italo Rota e Alessandro Pedretti. Come sottolineano dall’azienda svizzera “è in grado di ricaricare velocemente fino a due veicoli a due o quattro ruote in contemporanea”. L’obiettivo del progetto è spiegato in una nota stampa: “PALINA servirà ad accompagnare Sia Fuel lungo il percorso di sostenibilità intrapreso già da due anni, rifornendo tutti i distributori di bandiera con energia sostenibile, con certificazione TUV”.

Il piano tocca gran parte delle regioni del Nord

Il progetto va oltre la stazione di Treviso e interessa gran parte del Nord Italia: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Non solo un segno ma un progetto industriale che si basa sulla sinergia tra i diversi servizi. Nelle stazioni di servizio sono presenti anche lo shop e il caffè ideali per chi deve fare una pausa per ricaricare l’auto. La presenza delle stazioni di servizio nelle aree a maggior sviluppo economico del Paese permette di creare una rete di servizi elettrici ad alta potenzialità.

