Colonnine inaccessibili e colonnine morte, che vita per gli automobilisti elettrici…Dai lettori arrivano continuamente nuove segnalazioni: Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri messaggi vanno inviati a info@vaielettrico.it

Colonnine inaccessibili: qui a Busalla…

“Qui Busalla (Genova): rinuncio. Dopo la Mini parcheggiata di traverso sui due stalli, questa colonnina per me è rossa. Inagibile. Ho telefonato ai vigili, la cui sede è oltre quel muro, ho aspettato una decina di minuti, poi avevo da fare e me ne sono andato. Notare la scena: dimensione dello stallo, parcheggio solo per carico scarico, auto grigia parcheggiata davanti alla porta protetta dal panettone. Altrimenti, dice la bibliotecaria, rischia di non entrare, o peggio, di non uscire. Bar, ufficio postale, banca a pochi metri, troppa pressione. Ne concludo: luogo sbagliato per posizionare una colonnina, peccato“. Marco Benatti

Risposta. Nella zona di Genova abbiamo visto colonnine in posizioni incredibili, con accessi da equilibristi. Gli spazi sono angusti, ovunque, e le aziende installano le postazioni dove possono, tra mille difficoltà. Proprio per questo le Polizie Locali dovrebbero cercare di intervenire. Sappiamo che hanno carenze di organico e mille incombenze, ma almeno ogni tanto mettere una bella multa, come da Codice della Strada, darebbe un segnale.

La ricarica spenta e abbandonata a Viola, in Piemonte

“Possedendo un’auto elettrica, una Renault Twingo Z.E., cerco di rimanere informato leggendo frequentemente i vostri articoli. Desidero segnalare una situazione di totale disinteresse da parte del Comune di Viola (CN) per la transizione energetica. Nel Comune è presente da anni una colonnina inattiva: dopo aver chiesto spiegazioni alle autorità locali, mi è stato risposto che non riescono a individuare il gestore. Ho quindi personalmente contattato BeaglePlug: con molta gentilezza si sono offerti di contattare il Comune per la gestione della colonnina. Dopo alcuni mesi, ho richiesto informazioni a BeaglePlug per capire a che punto fosse la situazione: avevano contattato il Comune, senza ricevere risposta. È incredibile il disinteresse delle istituzioni suun servizio che probabilmente ha comportato oneri per i contribuenti. Spero ci sia un modo per risolvere la situazione. Consigliereste di scrivere alla Regione?“. Gianpietro Collavini

Risposta. Questo è un altro tema che si sta ponendo: le colonnine di prima generazione che, invece di essere sostituite con altre più moderne, vengono abbandonate. Scrivere alla Regione ci sembra inutile, non ha la competenza per intervenire. Vediamo se qualche lettore riconosce il tipo di colonnina e il gestore e ci aiuta a metterci in contatto.