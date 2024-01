Colonnine in tilt sottozero? Macché, io ho ricaricato a -15

Colonnine in tilt sottozero? Macché, io a Livigno ho ricaricato con -15 alle solite potenze, ci scrive Monica. Ha fatto molto rumore il caso dei Supercharger Tesla bloccati dal gelo a Chicago. Ma pare proprio che sia l’eccezione, non la regola…

Colonnine in tilt sottozero? “Nel gelo di Livigno tutto funzionava alla solita potenza”

“E cco la mia prima ricarica sottozero! Sono a Livigno . Arrivata al 20%. Unica colonnina ultrafast impegnata . Ho dovuto aspettare. Con un po’ di ansia la carica arriva al 17% quando finalmente si libera un posto. Tutto il terrore fatto sulle ricariche sotto zero sono infondate. La mia Volkswagen ID.3 si sta caricando a 40 kW a -15 gradi. Esattamente come a 5-6-9 gradi. Quindi ansia andata via e dopo questa prova superata alla grande, posso affermare che la macchina elettrica non teme il gelo. Che bello! Diffondete! Io sono quella del viaggio Forlì-Udine. Il viaggio Forlì-Livigno è andato a meraviglia. Partenza alle 8.30, piccola sosta merenda a Modena nord, sosta pranzo con ricarica lunga a Brescia. Poi diretti fino a Livigno. In montagna temevo di consumasse di più, ma a ogni discesa recuperava l’energia delle salite, quindi sono arrivata comoda. Un abbraccio a tutti e specialmente a Paolo Mariano! “ . Monica Malisano cco la mia primaSono a. Arrivata. Unica colonnina ultrafast impegnata . Ho dovuto aspettare. Con un po’ di ansia la carica arrivaquando finalmente si libera un posto. Tutto il terrore fatto sulle ricariche sotto zero sono infondate. La miasi sta caricando. Esattamente come a 5-6-9 gradi. Quindi ansia andata via e dopo questa prova superata alla grande, posso affermare cheChe bello! Diffondete! Io sono. Il viaggioè andato a meraviglia. Partenza alle 8.30, piccola sosta merenda a Modena nord, sosta pranzo con ricarica lunga a Brescia. Poi diretti fino a Livigno.ma a ogni discesa recuperava l’energia delle salite, quindi sono arrivata comoda. Un abbraccio a tutti e specialmente a

Ogni appiglio è buono per dare addosso all’auto elettrica

Risposta . Quando qualcosa non funziona nelle auto elettriche, si grida allo scandalo montando casi mondiali. È quel che è accaduto con la vicenda dei Supercharger Tesla nel clima polare di Chicago, in tilt per ragioni che ancora non ben chiarite. Subito si sono moltiplicati i titoloni sui giornali e nei TG di prima serata. Ci hanno poi pensato mani interessati a gonfiare la cosa sui social, facendone uno scandalo planetario. Sul Corriere Walter Veltroni ha addirittura scritto che quella distesa di macchine Tesla bloccate dal freddo gli hanno ricordato una frase delle Lezioni Americane di Italo Calvino: “…la vitalità dei tempi, aggressiva scalpitante e rombante, appartiene al regno della morte, come un cimitero di automobili arrugginite“. Calma e gesso, si è trattato solo di un guasto a un impianto di ricarica elettrica. Nelle Alpi ci sono officine che si sono arricchite andando in soccorso di turisti che, con le loro macchine termiche, dopo le notti più gelide su ritrovavano la batteria fuori uso. Ma nessun TG se n’è mai occupato. Così va al mondo, qualsiasi appiglio è buono (in Italia) per dare addosso al nuovo che avanza.