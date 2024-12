Colonnine dei sogni crescono/ Bluenergy a Udine, Project Group a San Polo

Della serie “colonnine dei sogni crescono”: 0,37 euro a kWh nelle tre colonnine Bluenergy in Friuli. Ce le segnala Daniele Sacilotto, che ha aspettato qualche tempo a scriverci, temendo fosse il solito prezzo civetta. “Invece pare stabile” commenta. Intanto abbiamo contattato il titolare dell’azienda Project Group che ci ha raccontato come nasce la sua stazione di ricarica HPC a San Polo d’Enza al prezzo stracciato di 0,50 euro/kWWh, che vorrebbe ridurre a 0,45.

Dallo stadio di Udine alle colonnine di ricarica “pensate in modo intelligente” dice Daniele

Stadio di Udine, ha solo 3 colonnine in Friuli, tutte in provincia di Udine. Sono colonnine con due punti di ricarica da 22 kW ciascuno “pensate a mio avviso in maniera intelligente„ dice Daniele. Una è presso la sede dell’azienda energetica in Viale Venezia. Bluenergy , compagnia friulana famosa per aver dato il nome allo, ha solo, tutte in provincia di Udine. Sono colonnine con due punti di ricarica da 22 kW ciascuno “pensate a mio avviso in maniera intelligente„ dice Daniele. Una è presso la sede dell’azienda energetica in Viale Venezia.

Sono utilizzabili mediante app o card Nextcharge (vedi foto accanto), con ricarica in AC, prezzo di 0,37€/kWh e in vicinanza al posto di lavoro. “Un connubio perfetto per chi non avesse la possibilità di ricaricare presso la propria abitazione. C’è da chiedersi come mai nessuno ci avesse ancora pensato sinceramente tra gli altri gestori. Spero che si espandano e raggiungano anche altre Z.I. del Friuli„ conclude Daniele.