Colonnine da attivare anche in Sicilia: “Fate presto…”

Colonnine da attivare anche in Sicilia: Claudia, una lettrice, lancia un appello affinché inizi a funzionare la stazione Eni Plenitude di Sacchitello. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

“Abbiamo preso la seconda elettrica, ma ti costringono a viaggiare col diesel, perché?”

“Salve a tutti. Poche parole per un grave disagio. Da più di un anno aspettiamo l’attivazione di tre colonnine Eni Plenitude – Be Charge nell’ entroterra Siculo , autogrill di Sacchitello… Abbiamo acquistato la nostra seconda auto elettrica. Ma ancora non abbiamo avuto la possibilità di fare gite in queste zone della Sicilia , con le nostre nuove auto, perché mancano le colonnine di ricarica. E anche quando non mancano sicuramente non sono attive!

Che strazio! Da Siracusa a Trapani o fino a Palermo o Agrigento, che da quest’anno gode della nomina di città della cultura , le possibilità per ricaricare il nostro veicolo elettrico si azzerano. E siamo costretti a viaggiare a gasolio… vi preghiamo: attivatele! Un’automobilista innamorata dell’elettrico“. Claudia Melia

Colonnine da attivare: sono troppe, serve uno sforzo straordinario

Risposta. Il problema è che in Italia manca sempre una lira per fare un milione. Eni Plenitude ha fatto tutto quel che doveva: ha installato le colonnine piazzandole in un autogrill, certamente frequentato soprattutto nella stagione estiva. E ha tutto l’interesse a farle funzionare, per cominciare a incassare dalle ricariche e rientrare dall’investimento fatto.

Ma lì inizia una trafila tecnico-burocratica incomprensibile, soprattutto per i tanti turisti stranieri che visitano il nostro Paese. Motus-e, l’associazione di settore, ha attivato un tavolo di confronto tra tutte le parti in causa e qualche risultato è stato raggiunto. Ma resta sempre un 18% di colonnine installate in attesa di attivazione: troppe, e bisogna fare di più. Anche per non tradire chi, come Claudia, vedendo le stazioni ultimate, immagina che entro qualche settimana al massimo diventino utilizzabili.

