Colonnina occupata a ricarica finita, la Polizia…

Colonnina occupata a ricarica finita da almeno 4 ore, che cosa succede se chiami la Polizia Locale? A Paolo Mariano nel suo Trentino è capitato: articolo + VIDEO

Colonnina occupata a ricarica finita: “rimozione forzata”

I fatti sono questi: Paolo arriva in una ricarica pubblica di Riva del Garda e la trova tutte le colonnine AGS occupate. Anche da una Mini Countryman ibrida plug-in che, con tutta evidenza, ha terminato l’operazione da almeno 4 ore. Che fare? Il Codice della Strada parla chiaro: chi occupa indebitamente lo stallo, avendo ultimato la ricarica da più di un’ora, si trova in divieto di sosta e va multato. Ma nelle ricariche di Riva, come mostra Paolo nel video, c’è anche in bella vista un cartello ad avvisare che in caso di indebita occupazione è prevista la rimozione forzata. Dopo avere atteso un po’, Paolo decide di chiamare la Polizia Locale. In passato abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di vigili totalmente sordi a chiamate di questo tipo. Ma a Riva no: la chiamata parte alle 17 e 21 e dopo solo 6 minuti ecco comparire la pattuglia. Bravi!

Trovare un carro attrezzi di sabato non è facile, ma ecco arrivare…

Caso risolto, dunque? Eh no, perché i due vigili non sanno bene che pesci pigliare, evidentemente la situazione è nuova. E la vigilessa, peraltro molto cortese, dopo essersi informata inizia una conversazione telefonica con i superiori per avere istruzioni. Premette che, essendo sabato, trovare un carro attrezzi per la rimozione può essere problematica e quindi suggerisce a Paolo di vedere se ci sono altre ricariche in zona. Promettendo di passare un’ora dopo a verificare se l’auto incriminata è ancora lì. E lasciando capire che forse la Mini è di una persona che conoscono, impegnata in una regata sul Garda. La pattuglia se ne va e la stessa cosa, dopo pochi minuti, sta per fare Paolo, quando miracolosamente compare la proprietaria dell’auto. Si scusa, sale sull’auto e se ne va in tutta fretta, nello stupore del nostro, che nel video spiega tutte le sue perplessità…

— Leggi anche: che ressa alle colonnine! E sono tutte ibride plug-in