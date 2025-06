Citroen e Renault dominano in Francia

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Citroen e Renault dominano nel mercato francese dell’elettrico, che però accusa in maggio un altro passo indietro: -18,7% sul 2024, con 19.414 auto vendute.

Vendite di maggio: Citroen e Renault dominano, Tesla sprofonda

Siamo comunque ben lontani i dalle quote di mercato italiane: anche nel mese scorso la Francia ha registrato un 15,7%, tre volte la media del Bel Paese. Domani verranno comunicati i dati di maggio anche per il nostro mercato. Ma ci si aspetta un nuovo rallentamento, legato all’annuncio (e quindi all’attesa) dell’entrata in vigore dei nuovi incentivi. A pesare sui risultati francesi è ancora una volta la pessima performance di Tesla: la Model Y, a lungo leader, è fuori dalla top ten, con solo 414 auto vendute (1.420 nel maggio 2024). Non fa meglio la Model 3, passata da 763 a 298.

Marca e modello Maggio 2025 Totale 2025 Citroën e-C3 1.500 8.747 Renault 5 1.469 12.923 Renault Scénic 1.036 6 895 Citroën e-C3 Aircross 920 1.713 Peugeot 208 742 4.905 Skoda Elroq 683 1.743 Peugeot e-3008 578 3.526 Audi Q6 564 1.881 Renault Megane 509 3.396 BMW iX1 479 2.473 A fare la parte del leone sono ancora una volta le marche francesi, che piazzano 7 modelli nel top ten. Con la Citroen e-C3 a superare la Renault 5, anche se quest’ultima si prende la rivincita nel totale delle vendite dei primi 5 mesi del 2025, con 12.923 immatricolazioni contro le 8.747 della concorrente. Bene anche la Renault Scenic, visto che si tratti di un’auto di categoria e prezzo superiori, quasi 7 mila auto vendute nel 2025. Soffre la scuderia Stellantis: male Peugeot e-208 e Fiat 500e Un buon risultato lo porta a casa ancora la Skoda Elroq, che conquista la sesta piazza con 683 auto vendute in maggio. Mentre non sono soddisfacenti i risultati del gruppo Stellantis, che in questa fase punta decisamente più sull’ibrido che sull’elettrico. La Peugeot e-208, a lungo leader, scivola al 5°posto con solo 742 immatricolazioni in maggio. E ancora peggio fanno la Fiat 500e (-80% con solo 270 auto vendute) e la Opel Corsa-e (-89% con 144 immatricolazioni). Fuori dalla top ten anche le marche cinesi, azzoppate dai dazi imposti dalla UE.