Circontrol presenta a Milano i suoi caricatori modulari 2.0

L’azienda spagnola Circontrol, fra i principali produttori di sistemi di ricarica per auto elettriche, fa rotta sempre più decisa sull’Italia, dove porterà le sue ultime soluzioni di ricarica rapida in occasione dell’evento fieristico MCE Expocomfort in programma a Milano dal 28 giugno al 1° luglio.

A Expocomfort – stand S13 padiglione 1- Circontrol esporrà infatti le sue ultime novità in tema di infrastrutture di ricarica multipunto e soluzioni HPC, le stesse che hanno suscitato largo interesse all’EVS53 di Oslo settimana scorsa,il palcoscenico dell’elettromobilità più importante del mondo. Due le proposte principali in mostra a MCE Expocomfort: le nuove colonnine eVolve Rapid Master per la ricarica in DC a 25 kw e le Fast Charger Raption 150 Compact, i cui primi esemplari sono già stati consegnati, installati e operativi in diverse località sia in Italia che in Europa.

«La nostra partecipazione a MCE è una grande opportunità per mostrare le nostre ultime proposte per il mercato italiano, dove peraltro siamo già presenti da diverso tempo» dice Marco Vitali, Country Manager di Circontrol. Nel dettaglio il dispositivo modello eVolve Rapid Master consente di ricaricare i veicoli elettrici dotati di presa CCS 2 in DC a 25kW, oltre a permettere la realizzazione di infrastrutture di ricarica multipunto miste (in architettura master/satellite con distribuzione intelligente dei carichi), composte quindi sia da dispositivi AC che DC.

L’altra novità è rappresentata dal dispositivo multistandard modello Raption 150 Compact, che differisce dal precedente modello sia per la tipologia dei moduli di potenza in esso contenuti (ora ad alto voltaggio), sia per la sua forma compatta e dal design innovativo: i moduli di potenza non sono più inseriti in un armadio separato ma trovano alloggiamento direttamente all’interno del dispenser; con questa soluzione, mantenendo la filosofia progettuale della fortunata serie Raption 50, si aumenta di molto la potenza di ricarica e si riducono costi di installazione, diminuendo gli ingombri e facilitando le attività di manutenzione.

Il dispositivo potrà essere dotato a scelta di un connettore (per la carica fino a 150 kw con raffreddamento ad aria) o di due, con possibilità, in questo secondo caso, di ricarica simultanea fino a 75 kw. «Con progetti come questo veniamo incontro allo stesso tempo alle necessità di utenti ed operatori e siamo sicuri di contribuire a migliorare il futuro dell’elettromobilità», commenta Victor Hernando, Product Manager DC di Circontrol.

Oltre a questi due dispositivi di ricarica rapida, Circontrol svelerà nel corso dell’Expocomfort i dettagli dell’atteso modello ultrarapido Raption 350 HPC. La commercializzazione è prevista per la seconda parte dell’anno. Creata per minimizzare i tempi di ricarica in luoghi particolarmente trafficati come ad esempio stazioni di sosta autostradali, stazioni di rifornimento o depositi per autobus elettrici dedicati al Trasporto Pubblico Locale, è soprattutto caratterizzata da alta flessibilità fornita dalla scalabilità della potenza. Grazie ai moduli da 25 kW può essere potenziato da 175 kW fino a 350 kW e oltre.

Fondata a Viladecavalls, Barcellona, nel 1997, Circontrol è sempre stata un’azienda fortemente innovativa. Fin dall’inizio ha dedicato gran parte delle sue risorse alla ricerca e sviluppo, realizzando prodotti di alta qualità. Ciò le ha permesso di diventare leader sia nelle soluzioni standard che in progetti speciali fianco a fianco con i suoi clienti.

Ad esempio risale ad aprile un accordo siglato con la britannica LEVC, produttrice della versione elettrica dei famosi taxi londinesi. Circontrol offrirà soluzioni di ricarica personalizzate per i clienti del gruppo.

