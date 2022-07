Mille chilometri di Ciclovia E-bike Alp Experience, la prima in Italia

Ciclovia e-bike Alp Experience è il primo tracciato per bici a pedalata assistita del nostro Paese. Si va dalla Lombardia alla Svizzera tra prati e panorami mozzafiato

La “E-Bike Alp Experience” è la prima ciclovia transnazionale dedicata alla bicicletta con pedalata assistita. Si tratta di un progetto che unisce Italia e Svizzera e che unisce diversi enti pubblici da una parte e dall’altra delle Alpi. Alla final conference del progetto hanno partecipato le realtà coinvolte, gli enti locali ed Ersaf, l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste di Regione Lombardia.

Percorso di E-bike Alp Experience

Il percorso della ciclovia e-bike Alp Experience parte dal Forte di Bard, in Valle d’Aosta e attraversa l’area pedemontana piemontese per poi risalire verso il Lago Maggiore. Da lì sarà possibile “sbarcare” in Lombardia o proseguire verso l’area ticinese per poi pedalare sul confine italo-svizzero, attraversare la regione luganese. Poi dal lago di Lugano a porto Ceresio si raggiunge il lago di Como attraverso i sentieri della valle d’Intelvi. Ancora, sulla ciclabile del fiume Adda per risalire le Alpi dalla val Malenco e pedalare verso Poschiavo, dall’alta Valtellina per trovarsi a Livigno.

Lungo la via ci sono 14 punti di ricarica dotati di rastrelliere e attrezzature per la manutenzione delle biciclette e, in alcuni casi, alimentati da impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo ad alta efficienza. Ciascuna colonnina consente la ricarica contemporanea di 4 E-bike, nonché la ricarica di smartphone, attraverso 4 prese usb in dotazione sulla stazione di ricarica.

Gli obiettivi di E-bike Alp Experience

L’obiettivo del progetto è realizzare una rete di 1.000 km di mobilità sostenibile dedicata alle biciclette elettriche. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto Interreg Italia Svizzera V-A “E-Bike”, che ha come finalità lo sviluppo e la promozione di una rete di circuiti per mountain bike a pedalata assistita.

Il progetto inoltre vuole garantire la conservazione, la promozione e lo sviluppo del patrimonio naturale e culturale dei territori attraversati. Lungo la ciclovia sarà possibile ricaricare l’e-bike anche presso rifugi, bike hostel, bike grill o le suddette colonnine distribuite sul territorio. Inoltre si può scegliere come meglio organizzare la propria esperienza di viaggio attraverso il portale di Alp Experience e ovviamente l’app di E-bike Alp experience, disponibile negli store di Google e Apple. Anche per questo come “pionieri” sono stati scelti 4 influencer per testare i percorsi. Sono loro le foto che pubblichiamo. Altre si possono vedere sulla pagina Facebook di E-bike Alp

Tutto pronto allora: ecologia, turismo e sport

«Terminata la fase di progettazione parte, nei temi che c’eravamo dati, questo bellissimo progetto che coniuga il rispetto per la natura con il turismo e la pratica sportiva – commenta Alessandro Fede Pellone, presidente di Ersaf. E-Bike Alp Experience riunisce in sé «le principali direttrici di lavoro del nostro Ente a partire dalla conservazione del patrimonio forestale, alla sua salvaguardia e al suo studio. Nonché alla sua sempre migliore valorizzazione attraverso un turismo ‘intelligente’ che unisce anche la pratica sportiva».

