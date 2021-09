Ciclovia da Trieste a Venezia, 250 km: c’è l’accordo. Le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno firmato l’intesa per progettarla e realizzarla.

Ciclovia Triste-Venezia, una manna anche per il turismo

Mentre l’Abruzzo festeggia la Via Verde, 42 km sul mare fino a Vasto, a nord parte un altro progetto per pedalare sull’Adriatico. E che pedalata! Un’ottima notizia, per i ciclisti e per l’ambiente. E anche per il turismo, visto l’enorme attrazione che infrastrutture come questa svolgono nei confronti soprattutto dei cicloturismo del Nord Europa. Le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno sottoscritto l’accordo di collaborazione per progettare e realizzare la Ciclovia Trieste-Venezia”. Il percorso collegherà il capoluogo giuliano con la città di San Marco. Lo ha annunciato con una nota ufficiale l’Assessore a Infrastrutture e Trasporti del Veneto, Elisa De Berti, appassionata di bici. All’accordo si lavorava da più di due anni, dopo un primo protocollo d’intesa stipulato tra gli enti già nell’aprile 2019. Nella realizzazione verranno coinvolti amministrazioni locali, istituzioni, privati, comitati e associazioni.

Ecco il percorso, tra Marine e Riserve naturali

La Trieste-Venezia sarà un percorso ciclabile di 250 km, affrontabili da tutti, non solo dagli esperti o dai professionisti delle due ruote. E si snoderà lungo le più belle località costiere delFriuli Venezia-Giulia e del Veneto. Toccando la città di Trieste, la spiaggia di Marina Julia, la Riserva Naturale della Foce dell’Isonzo, Grado, Aquileia, Marano Lagunare, la Riserva Naturale delle Foci dello Stella, Lignano Sabbiadoro, Bibione, Caorle, Punta Sabbioni ed infine Venezia. Dalla penultima località sarà possibile raggiungere la Serenissima caricando la propria bicicletta su un vaporetto, facendo scalo in Piazza San Marco. Al Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili (MIMS) sarà chiesto di il finanziare la metà dei 16 milioni che servono per il primo lotto funzionale. La somma rientra nel finanziamento governativo di 91 milioni messi da parte dallo Stato per realizzare di un sistema nazionale di ciclabili turistiche.