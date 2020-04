Chi vince nell’electromobility, in Europa e nel mondo

Chi vince nel mercato delle auto con la spina, in Europa e nel mondo. Il Gruppo BMW ha rilasciato una serie di infografiche che fotografano le quote di mercato nel periodo aprile2019-marzo 2020. Unendo auto elettriche pure e ibride plug-in.

Chi vince in Europa: Tesla, poi BMW, Renault e VW

Partiamo dall’Europa: un dato balza salta subito agli occhi e riguarda Tesla. Nonostante produca solo elettriche pure, la Casa di Elon Musk si aggiudica la quota di mercato più rilevante. Siamo al 16%, grazie soprattutto al Model 3. Insegue proprio la BMW con il 13%, grazie alla vendita di elettriche, ma anche di ibride con la spina. Il Gruppo bavarese salirebbe a sua volta al 16% se si considera anche il 3% di quota della Mini, realizzato soprattutto grazie alla Countryman Plug-in Hybrid.

In terza posizione c’è la Renault, che deve la sua quota del 9% grazie solo alla Zoe, dato che le versioni plug-in dei suoi modelli (come la Megane) sono state lanciate solo di recente. Al quarto posto la Volkswagen (in gamma ha entrambe le soluzioni), seguita via via dia tutte le altre marche. Alcune di queste, come la Mitsubishi, possono contare solo su veicoli ibridi plug-in, ma rientrano comunque in questa classifica “della electromobility”. I big dell’auto ci sono un po’ tutti, con poche eccezioni. Tra queste figura il Gruppo FCA, che ancora non ha una sola elettrica venduta (la 500 arriverà tra alcuni mesi) e sta per lanciare le Jeep ibride plug-in.

Nel mondo su 5 auto con la spina vendute una è Tesla

A livello globale, invece, chi vince è ancora Tesla, in maniera ancora più netta, con una quota di mercato del 20%. In pratica: ogni 5 vetture elettriche o ibride plug-in che si vendono nel mondo, una è una Tesla. La maggior incidenza si spiega facilmente: il fenomeno delle ibride con la spina è soprattutto europeo, meno diffuso negli Stati Uniti e in Asia. In questa classifica, c’era da aspettarselo, spuntano i costruttori cinesi, nonostante che di fatto vendano le loro auto solo sul mercato domestico.

Al secondo posto, in coabitazione proprio con la BMW, c’è la BYD, con il 7% di quota, davanti alla Volkswagen. Tra gli altri in classifica troviamo anche Beijng Auto e la Roewe, entrambe cinesi ed entrambe con il 3%. Tutte le infografiche si trovano sul sito media di BMW cliccando qui.

SECONDO NOI. Mettere assieme elettriche pure e ibride-plug-in è un po’ mischiare le pere con le mele. Ma il fatto che sia la BMW a farlo indica che i costruttori tedeschi vedono nella electromobility un unico target di clientela. Sarà interessante vedere come cambieranno le quote quando i costruttori cinesi cominceranno (presto) ad aggredire i mercati occidentali.