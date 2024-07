Chi vende e chi no a metà 2024: dopo 6 mesi chiacchiere e annunci lasciano il posto ai numeri, che premiano ancora le Tesla, più le novità di Jeep e Volvo.

Chi vende: Tesla da sola sfiora il 29%, bene Avenger e EX30

Sono stati sei mesi sofferti, con le vendite al minimo nei primi 5 mesi per l’attesa dei maxi-incentivi annunciati ma mai entrati in vigore. Poi il 3 giugno i bonus sono finalmente arrivati, ma in poche ore sono stati bruciati. Consentendo comunque di fare del mese scorso un mese record, con 13.415 EV vendute e l’8,3% di quota di mercato. I numeri dicono che lassù c’è sempre Tesla, con una quota di mercato del 28,9% e un’unica novità rappresentata dal fatto che in testa ora c’è Model 3 e non più Model Y. Gli altri due modelli, S e X, fanno numeri marginali, con 123 auto vendute complessivamente e 0,4% di quota di mercato. Una sorpresa positiva è rappresentata dalla Jeep Avenger, che si piazza al terzo posto con 1.705 immatricolazioni e una quota del 4,9%. Un buon risultato, anche se in Stellantis credono molto di più nella versione ibrida. Al quarto posto un’auto che ormai sta uscendo dal mercato per fine produzione, la piccola Smart ForTwo, che comunque si è portata a casa 1.510 immatricolazioni (quota del 4,3%). Bene anche la Volvo EX30, al 5° posto a 1.496 (4,3%) e un potenziale ancora tutto da esprimere (in arrivo c’è la versione meno cara, da 35.900 euro). E buoni anche i numeri di BMW iX1 e Audi Q4, due modelli premium che riescono a a entrare nella top ten.

Chi non vende: male 500e, VW e i francesi, malissimo Toyota

Non si può certo giudicare positiva la performance della 500e, scivolata in 6° posizione con solo 1.450 auto vendute e il 4,1% di quota. Stellantis ha annunciato l’arrivo di una nuova versione per la piccola Fiat, con più autonomia e prezzi più competitivi, e questo non ha certo aiutato le vendite. Ma a colpire è soprattutto la performance negativa della marca Volkswagen, che non riesce a piazzare un modello nei primi 10. La ID.3 è 12° con 989 consegne (2,8%), mentre la ID.4 è addirittura 29° con 214 (0,6%) e l’ammiraglia ID.7 è 77° con 20. Probabile che pesi la scarsa disponibilità di auto da consegnare, ma da VW è lecito aspettarsi molto di più. Tutt’altro che esaltanti anche i numeri delle marche francesi: nelle prime dieci c’è solo la Renault Twingo, 7° con 1.375 auto vendute (3,9%), mentre la Peugeot si deve accontentare del 14° e 17° posto con 208 e 2008. Male anche Citroen, in attesa della nuova C3. Malissimo, infine, Toyota: il suo Suv Bz4X è stati consegnato in 138 esemplari in 6 mesi.

La regina del mercato, Tesla Model 3 Standard Range, alla prova-consumi: il VIDEO di Paolo Mariano

