Ch cosa ci dice lo schianto di questa Tesla?

Che cosa ci dice lo schianto di questa Tesla? L’incidente si è verificato a Brooklin, New York, ed è stato ripreso in un video messo in rete su Twitter da NY Actions.

Che cosa ci dice lo schianto…/ Ecco com’è andata

Le immagini sono da film dell’orrore: si vede una Tesla Model 3 completamente fuori controllo schiantarsi all’incrocio tra la East 34th Street e Avenue N, a Marine Park. Solo per miracolo una persona che si trovava sulla traiettoria, probabilmente un infermiere, riesce a mettersi in salvo. Mentre l’uomo alla guida, un 62 enne, finisce al Mt. Sinai Hospital con lievi ferite. Sulle prime si era pensato anche all’ipotesi di un guasto che avesse causato un’accelerazione improvvisa. Un evento simile a quello (ancora tutto da provare) sul quale indaga la Magistratura di Parigi dopo un grave incidente capitato poco più di un mese fa. I media americani, dopo avere interpellato la Polizia di New York, escludono però questa ipotesi. E parlano dell’irresponsabile eccesso di velocità e della mancanza di capacità di guida come responsabili di questo incidente.

Le Tesla sono sicure in caso di urto, un’altra conferma

Che cosa ci dice questo schianto con una Tesla, dunque? Due cose, anzitutto: