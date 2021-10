“Caro Cingolani, le big della Motor Valley hanno attaccato la spina”

L’Assessore dell’Emilia-Romagna Vincenzo Colla risponde al ministro Cingolani: «Le big della Motor Valley non non moriranno con il motore a scoppio. Arriveranno in tempo all’appuntamento con l’auto elettrica». Lo ripeterà il 27 ottobre, a Rimini, in occasione della giornata dedicata alla transizione elettrica della Motor Valley, organizzata da Vaielettrico.it e dall’Associazione MOTUS-E in partnership con Ecomondo-Key Energy. La fiera riminese, che torna in presenza dal 26 al 29 ottobre, è la più importante manifestazione europea dedicata alla sostenibilità.

L’Assessore Vincenzo Colla: “Utilitarie e componentistica, queste le sfide”

Ma governare la transizione è una sfida che la Regione Emilia-Romagna vuole e deve raccogliere. «In questo processo si può guadagnare lavoro, ma si può anche perderne; noi vogliamo stare sulla prima opzione» ci dice l’Assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione Vincenzo Colla, anticipando il messaggio che porterà a Rimini. Colla è stato chiamato in Giunta da Stefano Bonaccini dopo una lunga militanza al vertice della Cgil regionale e poi nazionale.

Assessore Colla, il ministro Roberto Cingolani dice che il passaggio all’elettrico sancirà la fine della Motor Valley. Lo pensa anche lei?

Non è affatto così e l’ho detto anche a lui: il tuo problema, caro Cingolani, non è la Motor Valley. Non sono la Lamborghini, la Ferrari, la Maserati, la Pagani o la Ducati: a quel livello si stanno già attrezzando per governare la transizione con investimenti incredibili; tanti guardano già anche all’idrogeno. Quelle sono auto da uno o due milioni di euro, quindi pezzi limitati. Lì arriviamo in tempo. I giochi sono fatti, come avete già visto con la Porsche.

I problemi, invece, dove sarebbero?

Nelle auto per il popolo, nei modelli di massa. Ne circolano oltre 10 milioni fra euro 1 ed euro 4. Come facciamo a cambiarle se la gente non ha i soldi per comprarne di nuove e elettriche? Quindi, se vogliamo stare dentro la transizione elettrica, dobbiamo fare in modo che la gente possa permettersela. E lì stiamo parlando di numeri in grandissima scala. Ci vogliono modi giusti e tempi gusti, anche per garantire la tenuta sociale.

“Lo Stato apra l’ombrello-incentivi, noi ci occuperemo di quel che sta sotto: gestire la transizione”

Lei, quindi, è per incentivi all’acquisto delle auto elettriche medie e piccole? La Regione Emilia-Romagna ha qualcosa in cantiere?

No, gli incentivi fiscali non sono alla portata di una singola Regione: nessuna ha la potenza di fuoco necessaria per incidere su un mercato così grande. Il quadro dei benefici fiscali è come un ombrello che deve aprire lo Stato. Noi ci occupiamo di preservare e sviluppare tutto quello che ci sta sotto.

Che sarebbe?

Le nostre straordinarie filiere industriali, in primis quella della componentistica automotive ma anche altre che si intrecciano e interagiscono con quella. Il motore a scoppio ha il carburatore e il cambio, quello elettrico un riduttore e una batteria. Cose molto diverse, come può capire. Noi siamo bravissimi a fare la componentistica di qualità della vecchia tecnologia e la vendiamo in tutto il mondo, non solo a Lamborghini e Ferrari. Dobbiamo fare in modo che si converta a quella futura e continui a vendere in tutto il mondo.

“Tre processi da governare: nuove tecnologie, nuove competenze e nuove reti”

Nessuno meglio di lei può dirci se la metamorfosi è iniziata oppure è in ritardo…

E’ iniziata eccome. Vediamo in giro grandiose iniziative. C’è un mondo in grande movimento là fuori. Anche in settori del tutto nuovi, come le certificazioni e i collaudi, o addirittura le batterie.

Quindi, cosa può fare una Regione come l’Emilia-Romanga a tutela di questo suo patrimonio?

Governare la transizione significa tre cose: governare la tecnologica, governare le competenze, governare le reti. Sono tre sfide cruciali per essere fra chi guadagna lavoro, anzichè fra chi ne perde.

Cervelli e intelligenza delle mani: Colla ha un piano per i nuovi talenti della Motor Valley

Cominciamo dalle competenze: in primavera ci anticipo’ un piano per i cervelli. A che punto siete?

Dopo il grande successo della nostra legge per l’ attrazione dei capitali, stiamo definendo ora una legge per l’attrazione dei cervelli. Formarli, impedire che se ne vadano, far rientrare quelli che sono all’estero. Significa pensare alla loro casa, a stipendi più decorosi, all’istruzione permenente, allo stile di vita, a un ambiente più accogliente. A volte ci dimentichiamo dello straordinario patrimonio delle nostre Università, che sono tra le migliori al mondo.

Le filiere non si reggono solo sui cervelli. Ci sono i tecnici, gli operai specializzati…

Certamente. Vogliamo investire anche sulla competenza delle mani e sulla ibridazione delle competenze. La fortuna industriale di questa terra è basata sull’intelligenza delle mani, sulle competenze tecniche e operative intermedie. Ci vogliono più lauree professionalizzanti, più Its, più Fts, un apprendistato più funzionale. L’istruzione di tutti i livelli è la premessa per la buona industria.

Ci ha appena detto che sarà necessario “governare la tecnologia”. Cosa intende?

Punteremo molto anche sulla tecnologia di processo, oltre che di prodotto. L’Emilia-Romagna è sempre stata una terra fertile nelle macchine e nei sistemi per l’industria. Avremo bisogno di investimenti sul processo manifatturiero anche nella tecnologia elettrica. E avremo visogno di vedere l’elettrificazione non solo dell’automobile ma dei veicoli nel loro insieme; dei camion, dei bus, delle macchine agricole e da cantiere, della nautica. La Motor Valley ha un perimetro largo, che comprende molto più delle auto di lusso. Un altro concetto è quello del reshoring. Il rientro in patria di una parte delle produzioni non farebbe male: abbiamo visto in questi giorni quante difficoltà ha creato l’ approvvigianamento e il trasporto di materie prime e semilavorati. Dobbiamo riportare più vicine le lavorazioni strategiche.

Torniamo per un attimo agli incentivi. Il costo d’acquisto è solo uno degli ostacoli alla diffusione dell’auto elettrica. Ci sono poi le difficoltà della ricarica pubblica, i mille problemi per l’installazione di una ricarica domestica, i prezzi dell’energia e la generazione green, l’assitenza. C’è un piano della Regione per elettrificare l’ecosistema della Motor Valley?

Idrogeno verde: Iris l’userà nella cermica e un grande brand auto in un nuovo motore termico

Noi possiamo e dobbiamo facilitare la transizione e il cambiamento facendo sì che si creino le reti, digitali e fisiche. Intendo i cavi e i tubi per veicolare l’energia. O le reti ferroviarie per una logistica più efficiente, meno energivora e più sostenibile.

I tubi? Abbiamo capito bene?

I tubi, certo. Dovranno trasportare idrogeno verde

Ma lei ci crede all’idrogeno?

Iris e Snam hanno appena realizzato il primo impianto ceramico a idrogeno verde prodotto con l’energia di un impianto fotovoltaico. E’ il primo al mondo ed è qui nel nostro distretto ceramico. Posso dirle anche che stiamo lavorando per installare in Emilia-Romagna il secondo distributore di idrogeno in Italia e con una tecnologia sperimentale. E aggiungo che un’ importante casa di auto di lusso emiliano-romagnola sta sviluppando una nuovo motore termico alimentato ad idrogeno.

Un libro, due convegni, un report: l’E-Valley si racconta il 27 ottobre a Ecomondo-Key Energy

L’assessore Colla non aggiunge ulteriori particolari. Ma forse potremo scoprire a Rimini quale sia il brand emiliano-romagnolo impegnato nello sviluppo di una hypercar termica ad idrogeno. Molti degli attori della Motor Valley saranno presenti sul palco o in sala durante i dibattiti in programma il 27 ottobre prossimo. L’evento è patrocinato da Regione Emilia-Romagna, ANFIA, Confindustria Area Emilia Centro e Unindustria Reggio Emilia e si avvale del contributo di Italian Exibition Group.

Dove va la Terra dei Motori? Lo spiegano Giorgio Prodi e i protagonisti chiamati da Vaielettrico e MOTUS-E

Sarà aperto, alle 11, da un interevento del Presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, cui seguirà la presentazione dello studio curato dal Professor Giorgio Prodi del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Ferrara su “La sfida della transizione elettrica: lo stato della Motor Valley emiliana”. Ne discuteranno poi Gianmarco Giorda, Direttore generale ANFIA. Fabio Storchi, Presidente Unindustria Reggio Emilia, Roberto Fedeli, Chief Technology & Innovation Officer di Silk-Faw, Marco Righi, presidente Flash Battery, Fabrizio Colla, amministratore delegato ATOP-IMA, Giuseppe Corcione, CEO Reinova, Gianfranco Pizzuto, fondatore di Estrema Fulminea e Paolo Ghinolfi, amministratore delegato di SIFÁ. Modereranno il dibattito Mauro Tedeschini, CEO Vaielettrico e Francesco Naso, segretario generale MOTUS-E. Concluderà Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Un premio ai pionieri della Motor Valley elettrica, scelti da BPER Banca e SIFA’

Nel pomeriggio, a partire dalle 15, Andrea Prandi, co fondatore di Vaielettrico e fondatore di SmartItaly, presenterà il libro “Volti e storie della E-Valley” realizzato dallo staff editoriale di Vaielettrico.it con il contributo di BPER Banca e SIFA’. Paolo Cerruti, Responsabile Direzione Regionale Romagna di Bper banca presenterà il premio “Pionieri della E-Valley” e proclamerà i quattro vincitori. I quali si racconteranno e si confronteranno, moderati da Andrea Prandi.

Seguirà un secondo dibattito dal titolo “Nuovi talenti per la E-Valley”, organizzato con il contributo di Randstad HR Solutions.

Aprirà i lavori proprio l’Assessore Vincenzo Colla, presentando i piani della Regione a sostegno della transizione e la sfida dell’occupazione. Moderati da Massimo Degli Esposti, co fondatore e co direttore di Vaielettrico e da Francesco Naso, segretario generale di MOTUS-E, interverranno Andrea Pontremoli, amministratore delegato di Dallara e presidente Muner; Claudio Rossi, promotore del progetto Onda Solare di Unibo; Luca Di Silvio, Sales area manager Manz Italy; Sonia Bonfiglioli, Presidente di Bonfiglioli Group e Vice presidente Confindustria Emilia Area Centro; Fabio Costantini, Amministratore Delegato Randstad HR Solutions; Claudio Cavallotto, promotore della rete “E-mobility” tra scuole per la mobilità sostenibile nella didattica; Francesco Possati, membro del Board of Directors Gruppo Marposs. Concluderà Patrizio Bianchi, Ministro per l’Istruzione.

