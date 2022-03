Caro carburanti e Iva, al Governo propongo….

Caro carburanti, accise e Iva: che fare? Oggi il ministro Roberto Cingolani ha parlato di un’accisa mobile che compensi i maggiori introiti dell’Erario dovuti all’Iva. Ciò permetterebbe una riduzione di 10-15 centesimi al litro dei prezzi alla pompa. Ma per il professor Abboto sarebbe una soluzione inefficace e poco lungimirante.

Di Alessandro Abbotto∗

In questi giorni si sta discutendo di come poter andare incontro alle esigenze dei consumatori per contrastare l’impennata del prezzo della benzina/diesel. Una delle proposte prevede di riversare in un taglio delle accise il maggior introito nelle casse dello Stato dovuto all’IVA che, pur rimanendo immutata come percentuale, sfrutta l’aumento dell’imponibile. Ma sarebbe la soluzione migliore tenendo conto del modesto contributo che fornirebbe al prezzo della benzina/diesel (una diminuzione di circa 10 centesimi/litro)?

Il surplus dell’Iva diamolo al solare

Il riversamento del maggior introito IVA nella diminuzione delle accise non affronta il problema all’origine: la dipendenza dalle fonti petrolifere e quindi dai fattori geopolitici esterni. La reale soluzione, quella che consentirebbe una volta per tutte di affrancarci da questa dipendenza, consisterebbe nel favorire la transizione netta verso le fonti rinnovabili, in particolare l’energia proveniente dal Sole di cui l’Italia, in ambito europeo, è tra i paesi più avvantaggiati grazie alla maggiore irradiazione.

E se quindi riversassimo il maggior introito IVA in installazioni fotovoltaiche che, alla fin dei conti, si tradurrebbero in duraturi e innegabili vantaggi per gli automobilisti, nell’ambito della transizione verso l’elettrico? [vedi articolo precedente]

Anche in questo caso, proviamo a fare due conti. Il Ministero della transizione ecologica (MITE) ci dice che nel 2021 in Italia si sono consumati circa 10 miliardi di litri di benzina e 32 miliardi di litri di gasolio. Allo stesso tempo, sempre il MITE, ci indica che da giugno 2021, ovvero da quando il prezzo al distributore ha cominciato a crescere, al 14 marzo 2022, il maggiore introito di IVA per litro è stato di 0,106 euro per la benzina e 0,125 euro per il gasolio.

Proviamo adesso a immaginare di utilizzare questo maggiore introito per installare pannelli fotovoltaici. Quanta potenza/anno riusciremmo a installare?

Normalizzando per un periodo di 12 mesi si ricava che il maggiore introito dell’IVA corrisponde a circa 5 miliardi di euro, una somma considerevole. Nel 2010 1 kW di potenza fotovoltaica costava 4.300 euro. Al 2020 il prezzo era sceso a 800 euro e il trend è in ulteriore discesa. Quindi adesso il fotovoltaico costa meno di un quinto di quanto costasse 10 anni fa, quando in un anno (esattamente nel 2011) furono installati in Italia quasi 10 GW.

Con quei 5 miliardi, 6 GW di potenza all’anno in più

Ritornando al nostro conto, si stima che, utilizzando esclusivamente il maggiore introito IVA legato all’aumento del prezzo della benzina/diesel, saremmo in grado di installare, anche grazie al minor costo del fotovoltaico, oltre 6 GW di potenza fotovoltaica in un anno! Senza alcun altro contributo.

Sarebbe tanto o poco? Tantissimo. Tenendo conto che ogni GW produce mediamente in Italia tra 1 e 1,5 TWh/anno, considerando una percorrenza annua media di 14.100 km (dato UNRAE) e un consumo medio di 15 kWh/100 km, si stima che tale potenza extra installata solamente col maggior gettito IVA consentirebbe a oltre 3 milioni di automobilisti (elettrici) di muoversi per tutto l’anno gratuitamente!

Forse questa sarebbe la vera direzione verso la quale andare, il vero regalo per i cittadini, l’unico che consentirebbe di risolvere alla radice il problema e venire veramente incontro alle esigenze degli automobilisti, anziché proporre un modestissimo “sconto” di 10 centesimi/litro che avrebbe un effetto quasi impercettibile sui portafogli.

Con un occhio, non dimentichiamolo mai, all’ambiente e alla salute umana.

∗Docente presso Dipartimento di Scienza dei Materiali Centro di Ricerca Energia Solare MIB-SOLAR all’Università di Milano–Bicocca. Autore del libro “Idrogeno, tutti i colori dell’energia”

