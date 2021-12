Carlos Ghosn: solo i tedeschi possono battere Tesla e i cinesi

Carlos Ghosn è convinto che solo i costruttori tedeschi saranno in grado di contenere lo strapotere di Tesla e dei costruttori cinesi nell’elettrico.

Carlos Ghosn: “Solo il made in Germany sta reagendo abbastanza velocemente”

Carlos Ghosn è stato un grande protagonista del mondo automotive nei decenni scorsi. A lungo alla guida del colosso Renault-Nissan, ha impostato la svolta elettrica dei due marchi, con il lancio della prima Zoe e della prima Leaf. Poi l’improvvisa caduta: l’arresto in Giappone, accusato di reati finanziari e la clamorosa fuga dai domiciliari in Libano, con l’aiuto di un ex Berretto verde dell’esercito Usa. Il suo è un punto di vista prezioso per capire chi vincerà la sfida globale dell’auto elettriche, che al momento vede in pole position Tesla e i nuovo marchi cinesi. Chi altro potrà svettare? “Secondo me, sarà un costruttore tedesco”, ha detto Ghosn, citando Mercedes e Volkswagen. “I tedeschi sono i primi che, dopo aver criticato pesantemente l’auto elettrica nel 2008 e averla derisa, hanno scoperto all’improvviso che avevano bisogno di muoversi. E si sono mossi rapidamente”.

La Nissan? “Ora non sanno dove stanno andando…”

Ghosn si trova tuttora in Libano, mentre l’ex militare che, con il figlio, lo ha aiutato nella fuga, Michael Taylor, è stato arrestato negli Usa e estradato in Giappone. Entrambi sono in attesa di processo in regime di .carcere duro. L’ex top manager sta concedendo una serie di interviste per promuovere il suo nuovo libro, “Broken Alliances: Inside the Rise and Fall of a Global Automotive Empire”. E ha pesantemente criticato le Case auto giapponesi, troppo lente nel passare all’elettrico. Non solo la Toyota, ma anche la Nissan, azienda che aveva portato a grandi successi e che ha ormai perso il ruolo di leader nell’elettrico: ” Sono davvero in una pessima posizione in questa gara ” , ha detto in una conferenza online del Foreign Correspondents’ Club of Japan. “ Non c’è visione. Non sanno dove stanno andando. Non hanno idea di questa enorme trasformazione tecnologica in atto“, riferendosi al Piano Ambition 2030 presentato il 21 novembre.

